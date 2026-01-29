Amor sem molde: a jornada de Cassio e Siomar rumo à paternidade dupla
Casal brasileiro supera burocracia e padrões para celebrar a chegada de gêmeos
compartilheSIGA
Para muitos casais, o sonho da paternidade começa como um anseio silencioso. Para Cassio Freitas e Siomar Parreira, é um desejo compartilhado desde o primeiro encontro - se conheceram em Milão, em 2019. "Pode parecer loucura, mas no primeiro date já falávamos sobre filhos", relembram. O que era um plano abstrato ganhou nomes — Antonio e Bento, homenagens aos avôs — muito antes de se tornar realidade através de um complexo processo de gestação por substituição (popularmente conhecida como barriga de aluguel), nos Estados Unidos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Embora a adoção seja um caminho trilhado por muitos amigos do casal, eles sonhavam com uma conexão biológica e a chegada de gêmeos. No Brasil, a resolução do Conselho Federal de Medicina permite a doação temporária do útero apenas em casos de parentesco até quarto grau, o que não era viável para a configuração familiar deles.
Leia Mais
A solução veio em Los Angeles, Califórnia, pioneira na regulamentação do processo, onde o procedimento é legalizado, regulamentado e há estrutura médica confiável. "Escolhemos os EUA pela segurança jurídica e estrutura médica. Foram três anos de jornada, enfrentando incertezas e até um câncer no meio do caminho." Sem o auxílio de agências, o casal mergulhou em blogs, contratos internacionais e consultas médicas para construir o próprio caminho.
"É um processo cheio de altos e baixos, de espera, de silêncio, de ansiedade. A gente aprendeu a viver um dia de cada vez. Mas nunca sem esperança e com pensamentos positivos."
Vínculo
Se a escolha da doadora de óvulos foi um processo impessoal por catálogo, a conexão com a mulher que gestaria os bebês foi o oposto. Após avaliarem oito candidatas, o "sim" veio em uma chamada de vídeo. "O marido dela entrou na chamada e disse que poderíamos ficar tranquilos, que ela teria todo o apoio dele. Aquilo mudou tudo", contam.
A distância geográfica foi encurtada pela tecnologia. Grupo de WhatsApp e exames via FaceTime transformaram a gestante e seu marido em "anjos" na vida do casal. O respeito mútuo floresceu em uma relação que perdura até hoje, com a mulher acompanhando o crescimento dos meninos pelas redes sociais.
"O papel dela era cuidar da saúde dos meninos, e isso ela fez com um carinho enorme. Não é a mesma vivência de quem está fisicamente perto, mas foi o que nos permitiu viver a paternidade, mesmo de longe."
O nascimento
A biologia também foi planejada: os gêmeos carregam o material genético de ambos os pais. No entanto, a natureza impôs seu ritmo e os bebês chegaram inesperadamente com 34 semanas. O susto da ligação avisando sobre o parto foi seguido por dias de resiliência na UTI neonatal — Antonio ficou 14 dias e Bento, 15.
"A conexão entre eles era impressionante; parecia que um esperava o outro para ir embora junto", emocionam-se os pais. Foi no ambiente hospitalar que as inseguranças se dissiparam, dando lugar ao melhor projeto da vida. "Foi ali que entendemos o tamanho do amor e perdemos todos os medos."
Cássio e Siomar reforçam que a gestação por substituição é um processo médico, jurídico e emocional extremamente sério, feito com regras claras, acompanhamento profissional e, principalmente, muito respeito às mulheres envolvidas. Exige preparo, responsabilidade, ética e um desejo profundo e verdadeiro de formar uma família.
"Também é importante entender que a ciência evoluiu. Em vários países, esse é um método regulamentado, seguro e cada vez mais comum, que permite que muitas pessoas realizem o sonho de ter um filho, inclusive famílias que, de outra forma, não teriam essa possibilidade."
Apesar de cercados pelo apoio de familiares e amigos, a realidade de dois pais ainda esbarra no preconceito estrutural. Perguntas como "Onde está a mãe?" ainda são comuns. Para eles, a escolha por ter dois meninos também foi política. Após um episódio de desconforto em um banheiro masculino, o casal refletiu sobre a necessidade de ocupar espaços e tornar ambientes cotidianos mais inclusivos para pais solo ou casais homoafetivos.
Para combater o estigma de que "dois homens não dão conta", eles utilizam o Instagram (são conhecidos nas redes sociais pelo perfil @sigaolar) para mostrar a realidade do dia a dia: o cansaço, a bagunça, as consultas médicas e as primeiras palavras. "Muita gente ainda acha que a ausência de uma mãe seria um problema. Quando acompanham nossa rotina, percebem que o que uma criança precisa é de cuidado, presença. E isso sobra."
Para eles, dar visibilidade a essa configuração familiar é, antes de tudo, um ato de amor pelos filhos - a exposição da própria trajetória serve como um farol para outros brasileiros. O desejo é que Antonio e Bento cresçam sabendo que sua história nunca foi escondida, mas celebrada.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
"A gente só está mostrando o óbvio: família não é sobre formato. É sobre vínculo. E amor não tem molde." Para outros casais que desejam trilhar o mesmo caminho, o conselho é direto: informação e pé no chão. "Não é 'comprar um bebê', como alguns dizem. No final, quando você segura seu filho no colo, entende que tudo fez sentido."