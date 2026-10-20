Pais confundem bebês gêmeos e um deles acaba batizado duas vezes em SP
Cansaço e semelhança entre os irmãos geraram confusão na igreja; padre levou o engano com bom humor e abençoou o mesmo bebê novamente no altar
compartilhe
O batizado dos gêmeos João Felipe e Caio Henrique, de apenas 5 meses, teve um desfecho inesperado em Guaratinguetá (SP). No último dia 12 de setembro, a semelhança física entre os irmãos confundiu os pais, que acabaram levando o mesmo bebê duas vezes à pia batismal.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
A mãe das crianças, Ana Luisa de Almeida Prado Silva, de 30 anos, contou que ela e o pai, Jorge Maicon de Camargo, de 32, levantaram às 4h da manhã para preparar os filhos para a cerimônia. Como não tiveram ajuda de familiares nas primeiras horas do dia, precisaram organizar tudo por conta própria. Com isso, chegaram à igreja perto do horário previsto para o início do batismo, às 10h.
Leia Mais
Hospital registra dois nascimentos raros de bebês empelicados em 48 horas
Justiça autoriza registro de bebê com nome em homenagem ao Papa Leão XIV
Jovem do interior de MG terá nomes dos dois pais na certidão de nascimento
Em conversa com a revista CRESCER, Ana Luisa explicou que a semelhança entre os gêmeos já provocava confusões dentro de casa. Durante a cerimônia, os bebês circularam entre os braços de parentes e padrinhos, o que fez a mãe se confundir e perder a certeza sobre qual dos filhos estava com ela.
A troca na pia batismal
Com o objetivo de impedir que os irmãos fossem trocados, o padre decidiu chamar cada criança separadamente, começando por Caio. No entanto, uma prima se aproximou do altar com João Felipe no colo, enquanto Ana Luisa ficou sentada com o outro bebê, sem perceber que os filhos estavam na ordem errada.
A movimentação da família e as orientações da fotógrafa para organizar os registros também contribuíram para a confusão. A mãe só percebeu o erro quando o sacerdote pronunciou o nome de Caio ao batizar o irmão. Ela relatou o momento: "Na hora que ele falou ‘eu te batizo Caio’, aí que o meu cérebro ligou de novo. Eu olhei, peguei o bebê e falei: ‘Esse daqui que é o Caio, aquele ali é o João’".
Assim que identificou a troca, Ana Luisa alertou o marido discretamente. Jorge, então, chamou a atenção do padre e explicou o que havia acontecido: "Padre, desculpa, mas o senhor vai ter que batizar de novo, porque esse bebê aí que o senhor acabou de batizar é o João e não é o Caio".
O sacerdote levou o episódio com leveza e brincou com a situação: "Se os pais erram, quem somos nós para não errar?". Depois, realizou o batismo de Caio e ainda comentou que João Felipe poderia se tornar padre no futuro, já que havia recebido a bênção duas vezes.
Repercussão nas redes sociais
Além dos gêmeos, o casal também cuida de outro filho, que completará 2 anos em novembro, e de duas crianças de um relacionamento anterior de Jorge. Ana Luisa já utilizava uma página no Instagram para compartilhar experiências e dificuldades da maternidade e resolveu publicar o episódio inusitado do batizado.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O vídeo alcançou novos seguidores e despertou a identificação de outras mães, que relataram situações semelhantes. Ao comentar a repercussão, Ana Luisa destacou a importância das mensagens recebidas: "Eu amei os comentários que compartilharam experiências parecidas. É muito bom saber que não cometemos esses erros sozinhas".