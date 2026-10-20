Pais confundem bebês gêmeos e um deles acaba batizado duas vezes em SP

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

O batizado dos gêmeos João Felipe e Caio Henrique, de apenas 5 meses, teve um desfecho inesperado em Guaratinguetá (SP). No último dia 12 de setembro, a semelhança física entre os irmãos confundiu os pais, que acabaram levando o mesmo bebê duas vezes à pia batismal.

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A mãe das crianças, Ana Luisa de Almeida Prado Silva, de 30 anos, contou que ela e o pai, Jorge Maicon de Camargo, de 32, levantaram às 4h da manhã para preparar os filhos para a cerimônia. Como não tiveram ajuda de familiares nas primeiras horas do dia, precisaram organizar tudo por conta própria. Com isso, chegaram à igreja perto do horário previsto para o início do batismo, às 10h.

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Em conversa com a revista CRESCER, Ana Luisa explicou que a semelhança entre os gêmeos já provocava confusões dentro de casa. Durante a cerimônia, os bebês circularam entre os braços de parentes e padrinhos, o que fez a mãe se confundir e perder a certeza sobre qual dos filhos estava com ela.

A troca na pia batismal

Com o objetivo de impedir que os irmãos fossem trocados, o padre decidiu chamar cada criança separadamente, começando por Caio. No entanto, uma prima se aproximou do altar com João Felipe no colo, enquanto Ana Luisa ficou sentada com o outro bebê, sem perceber que os filhos estavam na ordem errada.

A movimentação da família e as orientações da fotógrafa para organizar os registros também contribuíram para a confusão. A mãe só percebeu o erro quando o sacerdote pronunciou o nome de Caio ao batizar o irmão. Ela relatou o momento: "Na hora que ele falou ‘eu te batizo Caio’, aí que o meu cérebro ligou de novo. Eu olhei, peguei o bebê e falei: ‘Esse daqui que é o Caio, aquele ali é o João’".

Assim que identificou a troca, Ana Luisa alertou o marido discretamente. Jorge, então, chamou a atenção do padre e explicou o que havia acontecido: "Padre, desculpa, mas o senhor vai ter que batizar de novo, porque esse bebê aí que o senhor acabou de batizar é o João e não é o Caio".

O sacerdote levou o episódio com leveza e brincou com a situação: "Se os pais erram, quem somos nós para não errar?". Depois, realizou o batismo de Caio e ainda comentou que João Felipe poderia se tornar padre no futuro, já que havia recebido a bênção duas vezes.

Repercussão nas redes sociais

Além dos gêmeos, o casal também cuida de outro filho, que completará 2 anos em novembro, e de duas crianças de um relacionamento anterior de Jorge. Ana Luisa já utilizava uma página no Instagram para compartilhar experiências e dificuldades da maternidade e resolveu publicar o episódio inusitado do batizado.

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O vídeo alcançou novos seguidores e despertou a identificação de outras mães, que relataram situações semelhantes. Ao comentar a repercussão, Ana Luisa destacou a importância das mensagens recebidas: "Eu amei os comentários que compartilharam experiências parecidas. É muito bom saber que não cometemos esses erros sozinhas".