Minas registrou 60 mil raios durante temporais desse domingo, diz Cemig

Cerca de 60 mil raios foram registrados durante os temporais em Minas Gerais nesse domingo (25/10). Segundo a Cemig, empresa de energia do estado, o volume de descargas elétricas superou em, aproximadamente, seis vezes a quantidade esperada para eventos chuvosos como os desse período. A companhia classificou o temporal como o evento climático de maior impacto sobre seu sistema de distribuição em 74 anos de história.

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As ocorrências provocaram a interrupção do fornecimento de energia para aproximadamente 640 mil clientes no território mineiro.

As tempestades vieram acompanhadas de rajadas de vento de intensidade excepcional em diferentes localidades: ventos de 150 km/h em Patos de Minas; de 105 km/h em Lavras; de 90 km/h em Belo Horizonte.

Segundo a Cemig, até a tarde desta segunda-feira (26/10), um contingente de 4,6 mil profissionais haviam sido mobilizados a campo, para restabelecer o fornecimento de energia aos consumidores afetados.

Balanço do restabelecimento no estado

Até o início da tarde de hoje, cerca de 410 mil unidades consumidoras haviam tido a energia restabelecida. Aproximadamente 200 mil clientes permaneciam sem luz no estado.

Desde as primeiras ocorrências, centenas de equipes da empresa trabalham na recomposição de estruturas da rede elétrica, na realização de reparos técnicos e em manobras operativas para reduzir a quantidade de consumidores atingidos.

A Cemig mantém os trabalhos de forma ininterrupta ao longo do dia, da noite e da madrugada. A prioridade de atendimento contempla as ocorrências de maior impacto, com direcionamento de recursos para restabelecer a energia rapidamente, dentro das condições de segurança necessárias para os trabalhadores e para a população.

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*Estagiário sob supervisão