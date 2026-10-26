Cemig mobiliza 4,6 mil profissionais após pior tempestade em 74 anos

A Cemig amplia para 4,6 mil o contingente de profissionais mobilizados em campo até a tarde desta segunda-feira (26/10). O objetivo da operação é restabelecer o fornecimento de energia elétrica aos consumidores afetados pela forte tempestade que atingiu Minas Gerais no domingo (25/10).

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A companhia classifica o temporal como o evento climático de maior impacto sobre seu sistema de distribuição em 74 anos de história. Ao todo, as ocorrências provocaram a interrupção do serviço para aproximadamente 640 mil clientes em território mineiro.

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Balanço do restabelecimento no estado

As ações da concessionária permitiram religar a energia de cerca de 410 mil unidades consumidoras. O volume recuperado corresponde a uma redução de quase 70% no total de clientes sem fornecimento. Atualmente, aproximadamente 200 mil clientes permanecem sem luz no estado.

Intensidade dos ventos e descargas elétricas

A tempestade registrou rajadas de vento de intensidade excepcional em diferentes localidades:

ventos de 150 km/h em Patos de Minas;

rajadas de 105 km/h em Lavras;

velocidade de 90 km/h em Belo Horizonte.

O temporal contabilizou cerca de 60 mil descargas atmosféricas durante o período. Esse volume de raios superou em aproximadamente seis vezes a quantidade esperada para um evento com essa magnitude. A combinação do vendaval com os raios gerou estragos na rede elétrica em diversas regiões do estado, exigindo ampla mobilização operacional da empresa.

Atuação contínua das equipes

Desde as primeiras ocorrências, centenas de equipes da empresa trabalham na recomposição de estruturas da rede elétrica, na realização de reparos técnicos e em manobras operativas para reduzir a quantidade de consumidores atingidos.

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A Cemig mantém os trabalhos de forma ininterrupta ao longo do dia, da noite e da madrugada. A prioridade de atendimento contempla as ocorrências de maior impacto, com direcionamento de recursos para restabelecer a energia rapidamente, dentro das condições de segurança necessárias para os trabalhadores e para a população.