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Grande BH: Chuva desta terça (13) chegou a deixar 320 mil imóveis sem luz

De acordo com a Cemig, o sistema elétrico foi totalmente recomposto em menos de 30 minutos

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AC
Alexandre Carneiro
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Alexandre Carneiro
Repórter
13/10/2026 23:55

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Em 2024, conforme dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a Cemig não atingiu a meta global de Frequência Equivalente de Interrupção (FEC)
Segundo a Cemig, às 19h28, houve desligamento de duas linhas de transmissão, o que causou a falha no fornecimento crédito: Divulgação/Aneel

As fortes chuvas registradas em Belo Horizonte e também em municípios da Região Metropolitana chegaram a interromper o fornecimento de energia elétrica para aproximadamente 320 imóveis na noite desta terça-feira (13/10). A informação é da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig). No entanto, o serviço foi rapidamente reestabelecido, ainda segundo a empresa.

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A Cemig informou que, às 19h28, quando a chuva era acompanhada de ventos intensos e de descargas atmosféricas, houve desligamento de duas linhas de transmissão, o que afetou o fornecimento de energia para as regiões Centro-Sul, Oeste e Barreiro, em Belo Horizonte, além de localidades nos municípios de Sabará e Caeté.

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Nesse momento, considerado pela empresa como o pico da ocorrência, a interrupção do fornecimento impactou os cerca de 320 mil imóveis. No entanto, ainda segundo a Cemig, o sistema foi totalmente recomposto em menos de 30 minutos: a normalização ocorreu às 19h57.

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A companhia informou que técnicos iniciaram manobras operacionais para recompor o sistema elétrico imediatamente após o evento e que o fornecimento foi reestabelecido forma gradual a partir das 19h31. A Cemig pontuou ainda que mantém monitoramento permanente da rede de distribuição e que segue acompanhando as condições climáticas.

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