BH ainda tem 221 mil clientes sem energia após temporal

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

O temporal que atingiu Belo Horizonte e a Região Metropolitana na tarde deste domingo (25/10), com rajadas de vento de quase 90 km/h na capital, deixou 221 mil clientes sem energia elétrica. A tempestade também provocou quedas de árvores e semáforos desligados em diferentes pontos da cidade, durante o segundo turno das Eleições 2026.

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Por meio de nota, a Cemig informou que aproximadamente 636 mil clientes tiveram o fornecimento de energia interrompido em todo o estado, o equivalente a 6,6% das unidades consumidoras atendidas pela companhia. Na Região Metropolitana, cerca de 380 mil clientes foram afetados.

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Para solucionar os problemas na rede elétrica, a companhia mobilizou cerca de 3 mil profissionais para atuar nos serviços de manutenção e restabelecimento da energia nos 774 municípios mineiros atendidos pela empresa. A Cemig também informou que manterá centenas de equipes mobilizadas durante a noite e a madrugada.

Além dos reparos na rede elétrica, a empresa realiza manobras operacionais para reduzir o número de clientes afetados e agilizar a normalização do serviço.

Quedas de árvores e semáforos desligados

Os efeitos da tempestade foram registrados em diferentes regiões de Belo Horizonte. Na Avenida Raja Gabaglia, houve relatos de semáforos caídos. Já no cruzamento da Avenida do Contorno com a Rua Professor Moraes, os equipamentos estavam desligados.

A força da chuva também atingiu a Feira Hippie, na Região Central da capital. Quedas de árvores foram relatadas na Avenida Brasil, entre a Rua Rio Grande do Norte e a Avenida Carandaí, e na Avenida Dom Pedro II, na altura do número 2.469, no Bairro Bonfim.

Outra ocorrência foi a queda de uma palmeira na Avenida Brasil, na altura do número 1.854, próximo à esquina com a Rua Alagoas, no Bairro Funcionários, no sentido Praça da Liberdade.

Também houve registros de falta de energia em partes dos bairros Savassi e Funcionários, na Região Centro-Sul, além de outros pontos da capital e da Região Metropolitana.

Operação durante as eleições

Para minimizar os impactos do temporal durante o segundo turno das Eleições 2026, a Cemig realizou uma operação especial em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MG). Segundo a companhia, foram adotadas medidas preventivas e mobilizadas equipes para priorizar o restabelecimento da energia em locais de votação afetados.

De acordo com o tribunal, as urnas eletrônicas contam com baterias que permitem o funcionamento por até 12 horas, mesmo em caso de interrupção no fornecimento de energia.

O presidente da Cemig, Marco Aurélio Vasconcelos, e o vice-presidente de Distribuição da companhia, Ernando Braga, acompanharam os trabalhos na sede do TRE-MG.

A Cemig informou que as equipes continuarão atuando durante a noite e a madrugada para reparar a rede elétrica e restabelecer o fornecimento aos consumidores afetados.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria