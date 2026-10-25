Domingo de eleição: temporal provoca quedas de semáforos e falta de energia

Uma forte tempestade, acompanhada de rajadas de vento superiores a 89 km/h, atingiu Belo Horizonte e a Região Metropolitana no início da tarde deste domingo (25/10), dia do segundo turno das Eleições 2026. A chuva provocou quedas de árvores, semáforos desligados e interrupções no fornecimento de energia em diferentes pontos da capital. A Cemig mobilizou equipes para atender às ocorrências e classificou o evento meteorológico como dia crítico, conforme os parâmetros da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

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Entre os locais afetados, moradores relataram semáforos caídos na Avenida Raja Gabaglia e desligados no cruzamento da Avenida do Contorno com a Rua Professor Moraes.

Também houve registros de falta de energia em parte do barro Savassi e Funcionários, na Região Centro-Sul. Além de demais locais da cidade e da Região Metropolitana.

No Centro de Belo Horizonte, a força da chuva atingiu a Feira Hippie. A queda de árvores também foi relatada na Avenida Brasil, entre a Rua Rio Grande do Norte e a Avenida Carandaí, e na Avenida Dom Pedro II, na altura do número 2.469, bairro Bonfim, além da queda de uma palmeira Avenida Brasil na altura do número 1854, quase esquina da rua Alagoas, sentido Praça da Liberdade, bairro Funcionários.

Os relatos dão conta de ocorrências em diferentes regiões da cidade durante o temporal. A extensão total dos danos e o número de imóveis afetados pela falta de energia não foram informados até o momento.



Cemig mobiliza equipes



Em nota, a Cemig informou que acionou equipes de campo assim que a tempestade atingiu a região, com o objetivo de atender às ocorrências e restabelecer o fornecimento de energia nos pontos afetados.

A companhia também mantém uma operação especial para garantir a segurança do abastecimento durante o segundo turno das eleições. A ação foi organizada em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) e prevê o acompanhamento de 9.886 instalações relacionadas à votação, à apuração e à transmissão de dados.

Para este domingo, a empresa mobilizou cerca de 2 mil profissionais, disponibilizou geradores móveis em pontos estratégicos e mantém monitoramento meteorológico em tempo real.

A Cemig também informou que acompanha permanentemente a rede elétrica e mantém integração com as salas de situação do TRE-MG e dos órgãos de segurança para agilizar as respostas a possíveis ocorrências, diante da possibilidade de novas tempestades.



Alerta de chuva forte

A tempestade ocorre em meio aos alertas emitidos pela Defesa Civil para a possibilidade de chuva intensa e granizo em Belo Horizonte neste domingo. A previsão de instabilidade exige atenção da população, especialmente durante o deslocamento para os locais de votação.

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Em situações de chuva forte, a orientação é evitar áreas alagadas, não se abrigar debaixo de árvores e manter distância de fios elétricos caídos. Em caso de emergência, a população deve acionar os órgãos responsáveis.