Defesa Civil alerta para granizo e chuva forte em domingo de eleição

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta para a possibilidade de granizo na capital mineira na tarde deste domingo (25/10). Às 13h, o órgão também indicou previsão de chuva extremamente forte nas regiões Centro-Sul, Oeste e Noroeste. O aviso meteorológico prevê pancadas de chuva acompanhadas de raios e rajadas de vento em torno de 60 km/h até as 8h de segunda-feira (26/10).

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De acordo com a classificação divulgada pela Defesa Civil, a chuva pode superar 5 milímetros nas regiões Centro-Sul, Oeste e Noroeste. Já nas regiões Nordeste e Venda Nova, a previsão é de chuva forte, com acumulados de até 5 milímetros.

A possibilidade de granizo exige atenção dos moradores. Durante as tempestades, a recomendação é evitar áreas abertas e não permanecer próximo a árvores. Também é importante não estacionar veículos sob a vegetação, devido ao risco de queda de galhos.

Recomendações durante a chuva

A Defesa Civil orienta que a população evite ruas sujeitas a alagamentos e áreas próximas a córregos e ribeirões durante períodos de chuva intensa. Atravessar vias alagadas também deve ser evitado, assim como permitir que crianças brinquem em enxurradas.

Moradores de áreas de encostas e morros devem redobrar a atenção. Sinais como rachaduras nas paredes, fendas ou depressões no terreno e surgimento de água no solo devem ser comunicados imediatamente à Defesa Civil.

Em caso de raios, a orientação é não permanecer em áreas abertas nem utilizar equipamentos elétricos. Se houver cabos elétricos rompidos, ninguém deve se aproximar. A ocorrência deve ser comunicada à Cemig, pelo telefone 116, ou à Defesa Civil, pelo 199.

Como receber os alertas

Os moradores podem receber avisos meteorológicos da Defesa Civil pelo canal público do WhatsApp, disponível em https://bit.ly/DefesaCivilBH.

Outra opção é o serviço gratuito de SMS. Para se cadastrar, basta enviar o CEP da rua por mensagem de texto para o número 40199. A confirmação é enviada na sequência.

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Os alertas e as recomendações também são publicados nos perfis da Defesa Civil nas redes sociais Instagram, Facebook e X, além do canal público do Telegram, identificado como defesacivilbh.