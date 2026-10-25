Jovem morre ao descer de caminhão em carreata política em GO

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um jovem de 19 anos morreu em um acidente durante uma carreata política em apoio a Flávio Bolsonaro (PL), na noite desse sábado (24/10). O caso aconteceu no município de Goianésia (GO).

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A Polícia Militar identificou a vítima como Matheus Henrique Oliveira Silva. O jovem era filho de um empresário do setor automobilístico da cidade.

Após o acidente, o jovem recebeu atendimento prestado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Matheus morreu durante o transporte da ambulância até o Hospital Municipal.

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De acordo com a polícia, o rapaz estava posicionado na parte superior da carroceria de um caminhão do tipo prancha no momento do acidente. Aproximadamente 20 pessoas ocupavam o mesmo veículo de carga durante o trajeto da carreata, reunidas no espaço ao redor de um carro de som.

Testemunhas que presenciaram a cena relataram que o jovem tentou descer do veículo com o caminhão ainda em movimento. Foi quando Matheus se desequilibrou e caiu no chão.

A Polícia Militar instaurou apurações para esclarecer todas as circunstâncias do acidente. Os policiais buscam confirmar se, após a queda na rua, o caminhão atropelou o jovem.

O Partido Liberal (PL) de Goianésia, sigla de Flávio, divulgou uma nota de pesar, afirmando que o que deveria ser um momento de alegria e união se transformou em um dia de tristeza e desejou força e conforto aos familiares e amigos de Matheus.

O Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores (PT) da cidade também manifestou pesar pela morte de Matheus e enviou condolências aos familiares e amigos.

A loja do pai de Matheus fez uma publicação nas redes sociais para homenagear o rapaz. "Quem conheceu o Matheus sabe que ele carregava um brilho raro. Um jovem de valores admiráveis, marcado por uma educação exemplar, uma postura honrada e uma facilidade única de transformar conhecidos em amigos", diz o texto.

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