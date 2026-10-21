Gari e estudante de medicina morre atropelado por caminhão de lixo
O trabalhador usava a renda obtida na coleta de resíduos para pagar a faculdade de Medicina
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O gari Patrick Revert Borborema, de 48 anos, morreu na manhã de terça-feira (20/10), durante o expediente de trabalho no município de Ponta Porã (MS). O trabalhador utilizava a remuneração obtida na coleta de resíduos para pagar a faculdade de Medicina e alcançar o objetivo de se formar médico. Ele foi atropelado pelo caminhão de lixo usado na coleta.
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O acidente aconteceu por volta das 6h50, no cruzamento das ruas Vasco da Gama e Américo Vespúcio, situadas no bairro Jardim Primavera. Patrick desceu do caminhão de coleta enquanto o motorista manobrava o veículo em marcha à ré e acabou atingido.
Câmeras de segurança locais registraram o atropelamento. Equipes do Corpo de Bombeiros receberam chamado para o resgate, mas o profissional morreu no próprio endereço antes de qualquer transferência.
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Sonho universitário e apoio
Patrick era natural de Minas Gerais e não possuía familiares residentes em Ponta Porã, segundo informações apuradas pelo g1. A renda obtida no serviço de limpeza urbana nas ruas da cidade fronteiriça custeava as mensalidades da graduação.
O condutor do caminhão ficou bastante abalado com o ocorrido e vai receber suporte com acompanhamento psicológico.
Em nota oficial, a Prefeitura de Ponta Porã lamentou a morte do coletor e expressou pesar pelo fato. A administração municipal informou a mobilização de equipes da Assistência Social para garantir assistência e acolhimento aos parentes do trabalhador.
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A Polícia Civil e os peritos técnicos apuram as causas do atropelamento. A gestão municipal comunicou que poderá apresentar novas informações assim que os detalhes técnicos forem concluídos pelos órgãos responsáveis.