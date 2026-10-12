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Educação

Gari há 18 anos, homem é aprovado na OAB e abre escritório de advocacia em Goiânia

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Redação Flipar
  • Esse foi o caso de um gari que exerceu a profissão por quase duas décadas em Goiânia e teve sua trajetória transformada após conseguir ser aprovado no exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Antônio José Júnior de Oliveira, de 42 anos, atribuiu à mãe, Ivani Vavier de Souza, a motivação para investir na educação e buscar melhores oportunidades.
    Esse foi o caso de um gari que exerceu a profissão por quase duas décadas em Goiânia e teve sua trajetória transformada após conseguir ser aprovado no exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Antônio José Júnior de Oliveira, de 42 anos, atribuiu à mãe, Ivani Vavier de Souza, a motivação para investir na educação e buscar melhores oportunidades. Foto: Divulgação/Comurg/Arquivo Pessoal
  • "Ela nos criou trabalhando como empregada doméstica, passando roupa, mas sempre nos ensinou a importância dos estudos, para buscar uma vida melhor e servir à sociedade", disse ele ao g1. Durante os 18 anos em que atuou na Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), Antônio passou pela coleta de lixo orgânico, pela coleta seletiva e pelo serviço de varrição. Foto: Reprodução/Redes Sociais
  • Com uma bolsa de estudos oferecida pela instituição onde cursou Direito, ele organizou uma rotina que incluía aulas pela manhã, estágio à tarde e expediente profissional das 16h às 22h. Para acompanhar as exigências da graduação, também reservava fins de semana e feriados para os estudos.
    Com uma bolsa de estudos oferecida pela instituição onde cursou Direito, ele organizou uma rotina que incluía aulas pela manhã, estágio à tarde e expediente profissional das 16h às 22h. Para acompanhar as exigências da graduação, também reservava fins de semana e feriados para os estudos. Foto: Reprodução/Redes Sociais
  • Formado em julho, após quatro anos e meio de curso, ele abriu o próprio escritório no mês seguinte e passou a atuar na área trabalhista. Para Antônio, o Direito do Trabalho representa uma maneira de
    Formado em julho, após quatro anos e meio de curso, ele abriu o próprio escritório no mês seguinte e passou a atuar na área trabalhista. Para Antônio, o Direito do Trabalho representa uma maneira de "levar justiça, e ajudar as pessoas a resolver seus problemas." Foto: Reprodução/Redes Sociais
  • Agora advogado, Antônio contou que quer emoldurar seu uniforme de trabalho para não esquecer suas raízes.
    Agora advogado, Antônio contou que quer emoldurar seu uniforme de trabalho para não esquecer suas raízes. "O uniforme é motivo de orgulho, para relembrar as raízes de onde eu venho. Meu sonho é emoldurar meu uniforme e colocar na entrada do escritório para agradecer quem eu sou hoje", afirmou. Foto: Divulgac?a?o/Comurg
  • O Exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) é uma avaliação obrigatória para bacharéis em Direito que desejam exercer a advocacia no país. A prova é dividida em duas etapas: uma objetiva, com questões de múltipla escolha, e outra prático-profissional, que exige a elaboração de uma peça jurídica e a resolução de questões discursivas.
    O Exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) é uma avaliação obrigatória para bacharéis em Direito que desejam exercer a advocacia no país. A prova é dividida em duas etapas: uma objetiva, com questões de múltipla escolha, e outra prático-profissional, que exige a elaboração de uma peça jurídica e a resolução de questões discursivas. Foto: OAB/Divulgação
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