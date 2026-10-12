Gari há 18 anos, homem é aprovado na OAB e abre escritório de advocacia em Goiânia

Esse foi o caso de um gari que exerceu a profissão por quase duas décadas em Goiânia e teve sua trajetória transformada após conseguir ser aprovado no exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Antônio José Júnior de Oliveira, de 42 anos, atribuiu à mãe, Ivani Vavier de Souza, a motivação para investir na educação e buscar melhores oportunidades. Foto: Divulgação/Comurg/Arquivo Pessoal