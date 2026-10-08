Gari recebe por engano o equivalente a R$ 3 milhões em salário e não devolve o dinheiro, mas o pagamento inesperado termina em uma disputa que chega à Justiça
Falha em pagamento liberou fortuna como hora extra para o profissional; agora, agência de transporte tenta recuperar o valor milionário nos tribunais
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Um trabalhador responsável pela limpeza de estações de transporte recebeu um depósito indevido de US$ 620 mil, montante equivalente a cerca de R$ 3,1 milhões. A falha ocorreu na folha de pagamento de um ex-funcionário da MARTA, agência gestora do transporte público da região de Atlanta, nos Estados Unidos.
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O sistema computou a transferência como remuneração por horas extras. O depósito aconteceu em abril, mas a administração só notou o engano três meses depois, em julho, segundo divulgou o "Atlanta News First".
A agência tentou obter a devolução dos valores diretamente com o profissional. Sem êxito nas tratativas amigáveis, a instituição acionou a Justiça por meio de uma ação civil para reaver o dinheiro.
Possíveis desdobramentos jurídicos
O advogado trabalhista Charles Bridgers declarou ao "Atlanta News First" que manter quantias recebidas por equívoco gera consequências legais, a depender do contexto. Embora as autoridades não tenham formalizado nenhuma acusação criminal, a permanência deliberada com um valor sabidamente alheio altera a condição jurídica do trabalhador.
O especialista destacou que nunca presenciou uma cifra tão expressiva enviada incorretamente. Mesmo perante uma vitória judicial, a agência enfrentará o desafio de localizar recursos e bens do ex-funcionário para quitar a pendência.
Impacto financeiro da quantia
Estimativas apresentadas pelo "Atlanta News First" detalham a proporção do valor perante os custos da rede de transporte. A quantia transferida custearia:
um ano de remuneração de quase 15 trabalhadores da limpeza das estações;
o salário-base anual de aproximadamente dez policiais da agência;
a aquisição de um ônibus novo;
o financiamento de cerca de 250 mil viagens de trem e ônibus.
Revisão de procedimentos internos
A MARTA reforçou os protocolos operacionais de pagamentos e iniciou treinamentos com a equipe responsável pelas rotinas internas para impedir novas ocorrências.
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O episódio ocorre em um momento de atenção pública voltada à gestão financeira da entidade. Recentemente, a agência firmou um acordo de US$ 52 milhões com a cidade de Atlanta após questionamentos sobre a aplicação de verbas destinadas a projetos de infraestrutura.