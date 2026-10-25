Árvore cai e interdita trânsito na Avenida do Contorno, em BH

Uma árvore da espécie tipana, de grande porte, caiu na manhã deste domingo (25/10) na Avenida do Contorno, em Belo Horizonte, provocando a interdição do trânsito na região sentido Savassi, na Região Centro-Sul. A ocorrência foi registrada no trecho entre a Rua Marquês de Maricá e a Avenida Prudente de Morais.

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A árvore foi arrancada pela raiz e caiu sobre a pista, impedindo a passagem de veículos. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e da BHTrans estiveram no local para atender à ocorrência e orientar os motoristas. O trânsito foi liberado por volta das 11h.



Ainda não há informações sobre as causas da queda, possíveis feridos ou previsão para a liberação do trânsito.

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Motoristas que circularam pela região tiveram que buscar rotas alternativas. Segundo o agente da BH trans, "a sorte foi que nenhum carro passava na hora exata da queda, pois é uma grande árvore", comenta.