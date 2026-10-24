Batida entre carretas na BR-251 deixa vítima carbonizada

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Uma batida frontal entre duas carretas deixou uma vítima carbonizada e um motorista ferido, na BR-251, em Grão Mogol, no Norte de Minas. A ocorrência foi registrada na madrugada deste sábado (24/10) e mobilizou o Corpo de Bombeiros.

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Segundo a corporação, as equipes receberam o chamado às 00h17. O acidente foi registrado na altura do km 397 da rodovia. Devido ao impacto, os dois veículos pegaram fogo.

Uma das carretas transportava uma carga de sapatos, e a outra produtos diversos. Os militares combateram as chamas e realizaram o rescaldo.

Um dos condutores foi ejetado do veículo, recebeu atendimento médico do Samu e foi encaminhado ao Hospital de Francisco Sá. Já a outra vítima morreu no local carbonizada. Ainda não há informações sobre a identidade.

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) controlou o trânsito na área, e a perícia compareceu ao local. A via permaneceu interditada nos dois sentidos durante o atendimento.