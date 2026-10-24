Defesa Civil de MG alerta para tempestades e ventos fortes no fim de semana

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

A Defesa Civil de Minas Gerais emitiu alerta para tempestades no estado neste fim de semana. O momento é de atenção redobrada já que a previsão indica chuvas intensas e ventos fortes. “O Governo de Minas, por meio da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), alerta para o risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos, especialmente no domingo (25/10), quando os volumes de chuva podem chegar a 90 milímetros em algumas localidades”, disse a pasta em comunicado.

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De acordo com o Centro de Inteligência em Defesa Civil (Cindec), a combinação de áreas de baixa pressão, um cavado e o avanço de uma frente fria associada a um ciclone extratropical favorece a formação de tempestades entre sexta-feira (23/10) e segunda-feira (26/10). As chuvas podem vir acompanhadas de raios, trovoadas, granizo e rajadas de vento de até 80 km/h no domingo.

Previsão para este sábado (24/10)

De acordo com o órgão estadual, a chegada de uma frente fria vai intensificar as áreas de instabilidade, principalmente nas regiões Sul/Sudoeste, Oeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Triângulo Mineiro. Os acumulados podem chegar a 60 milímetros, com possibilidade de volumes maiores em pontos isolados.

Na Região Metropolitana, Central e Vale do Rio Doce, são previstos volumes entre 15 e 60 milímetros. As tempestades podem vir acompanhadas de raios, trovoadas, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

Os termômetros, no entanto, não devem dar trégua, e podem chegar até 40°C no Triângulo Mineiro, Norte e Noroeste. Nessas duas últimas regiões, a umidade relativa do ar pode chegar a 20%.

Previsão para o domingo (25/10)

O domingo concentra o maior risco de chuva volumosa. Os acumulados podem variar entre 60 e 90 milímetros nas regiões Sul/Sudoeste, Oeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata e sul da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

No Triângulo Mineiro, Central Mineira, restante da Região Metropolitana e grande parte do Vale do Rio Doce, os volumes previstos ficam entre 30 e 60 milímetros. As tempestades podem ser acompanhadas de raios, granizo e rajadas de vento entre 60 e 80 km/h.

“A chuva acumulada ao longo do período aumenta o risco de alagamentos, enxurradas, deslizamentos de terra e elevação rápida do nível de córregos e rios”, informou a pasta. Ao mesmo tempo, o Norte e o Noroeste de Minas podem registrar temperaturas entre 39°C e 41°C, além de baixa umidade do ar, condições que favorecem queimadas e incêndios florestais.

Orientações de proteção

- Durante tempestades, procure abrigo seguro em edificações e permaneça no local até a chuva perder intensidade.



- Não se abrigue debaixo de árvores e mantenha distância de postes, estruturas metálicas e fiações elétricas.



- Nunca atravesse áreas alagadas ou enxurradas, a pé ou de veículo. A força da água pode arrastar pessoas e automóveis.



- Fique atento aos sinais de deslizamento, como trincas em paredes e no solo, inclinação de árvores ou postes e surgimento de água barrenta no terreno. Ao perceber esses sinais, afaste-se da área e acione a Defesa Civil.



- Evite atividades que possam provocar incêndios em áreas de vegetação, especialmente nas regiões com calor intenso e baixa umidade.



- Hidrate-se e evite exposição prolongada ao sol nos períodos mais quentes do dia.



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- A população pode receber alertas meteorológicos gratuitamente, enviando um SMS com o CEP do local desejado para o número 40199.