Chuva já superou a média histórica de outubro em 8 das 10 regionais de BH
Em uma das regionais, o volume acumulado de chuvas já superou a média para o mês em 206%
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O volume acumulado de chuvas entre o último dia 1º e às 18h10 desta sexta-feira (23/10) já superou a média história para todo o mês de outubro, que é de 110,1 mm, em oito das 10 regionais de Belo Horizonte. Os dados são da Defesa Civil do Município.
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Em uma das regionais, a Centro-Sul, o volume acumulado de chuvas já superou a média história para outubro em 206%. Outras duas regionais, Noroeste e Oeste, já se aproximam dessa marca, com índices pluviométricos superiores a 160%. Confira os registros:
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- Barreiro: 162,3 mm (147,4%)
- Centro Sul: 226,8 mm (206,0%)
- Hipercentro: 136,0 mm (123,5%)
- Leste: 129,8 mm (117,9%)
- Nordeste: 136,0 mm (123,5%)
- Noroeste: 180,0 mm (163,5%)
- Norte: 93,8 mm (85,2%)
- Oeste: 185,6 mm (168,6%)
- Pampulha: 124,2 mm (112,8%)
- Venda Nova: 97,8 mm (88,8%)
A previsão para as próximas horas é de mais chuva. A Defesa Civil emitiu um alerta para precipitações acompanhadas de raios e rajadas de vento de até 60 km/h, até as 8h deste sábado (24/10).