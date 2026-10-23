Chuva já superou a média histórica de outubro em 8 das 10 regionais de BH

O volume acumulado de chuvas entre o último dia 1º e às 18h10 desta sexta-feira (23/10) já superou a média história para todo o mês de outubro, que é de 110,1 mm, em oito das 10 regionais de Belo Horizonte. Os dados são da Defesa Civil do Município.

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Em uma das regionais, a Centro-Sul, o volume acumulado de chuvas já superou a média história para outubro em 206%. Outras duas regionais, Noroeste e Oeste, já se aproximam dessa marca, com índices pluviométricos superiores a 160%. Confira os registros:

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Barreiro: 162,3 mm (147,4%)

Centro Sul: 226,8 mm (206,0%)

Hipercentro: 136,0 mm (123,5%)

Leste: 129,8 mm (117,9%)

Nordeste: 136,0 mm (123,5%)

Noroeste: 180,0 mm (163,5%)

Norte: 93,8 mm (85,2%)

Oeste: 185,6 mm (168,6%)

Pampulha: 124,2 mm (112,8%)

Venda Nova: 97,8 mm (88,8%)

A previsão para as próximas horas é de mais chuva. A Defesa Civil emitiu um alerta para precipitações acompanhadas de raios e rajadas de vento de até 60 km/h, até as 8h deste sábado (24/10).