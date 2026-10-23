Alerta de chuva em BH: previsão inclui raios e ventos fortes até sábado

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Moradores da capital mineira devem ficar atentos ao alerta de chuva, com previsão de pancadas acompanhadas de raios e rajadas de vento de até 60 km/h até as 8h deste sábado (24/10). As condições podem trazer riscos de alagamentos, principalmente em ruas próximas a córregos e em áreas sujeitas a inundações.

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A Defesa Civil orienta evitar ruas sujeitas a alagamentos e não atravessar vias inundadas durante períodos de chuva forte. Crianças também devem ficar longe de enxurradas e cursos d'água, mesmo quando o volume de água parecer pequeno.

O órgão municipal também orienta a não se abrigar nem estacionar veículos debaixo de árvores, devido ao risco de quedas provocado pelos ventos. Em caso de raios, a recomendação é evitar áreas abertas e não utilizar equipamentos elétricos.

Atenção aos sinais de risco

Em regiões de encostas e morros, é importante observar possíveis sinais de deslizamento, como rachaduras nas paredes, fendas ou depressões no terreno e o aparecimento de minas d’água.

Se houver cabos elétricos rompidos, a orientação é não se aproximar e acionar a Cemig, pelo 116, ou a Defesa Civil, pelo 199.

Como receber os alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem acompanhar os avisos meteorológicos e as orientações de segurança por diferentes canais. Um deles é o canal público da Defesa Civil no WhatsApp.

Também é possível receber alertas gratuitos por SMS. Para isso, basta enviar o CEP da rua para o número 40199. Uma mensagem de confirmação será encaminhada após o cadastro.

As informações também podem ser acompanhadas pelas redes sociais, no Instagram, Facebook, X e no canal público do Telegram, pelo perfil defesacivilbh.

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*Estagiária sob supervisão