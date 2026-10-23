BH terá chuva forte, raios e rajadas de vento a qualquer hora nesta sexta-feira (23/10)

A sexta-feira (23/10) será de tempo instável em Belo Horizonte. Segundo a Defesa Civil, o céu fica nublado e há previsão de pancadas de chuva, às vezes fortes, com raios e rajadas de vento. A chuva pode cair a qualquer hora do dia.

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A temperatura mínima registrada na capital mineira foi de 16,8 °C, na Região Oeste, às 3h. A máxima prevista é de 28 °C. À tarde, a umidade relativa do ar deve ficar em torno de 55%.

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Temperaturas mínimas por regional

A Defesa Civil registrou as seguintes temperaturas mínimas nesta madrugada:

Oeste: 16,8 °C, às 3h

Centro-Sul: 17,8 °C, às 2h45

Barreiro: 18,5 °C, às 2h05

Venda Nova: 18,7 °C, às 4h20

Pampulha: 19 °C, com sensação térmica de 19,6 °C, às 4h Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Cuidados durante os temporais

A previsão é de chuva forte com raios e rajadas de vento, então vale redobrar a atenção. Na hora do temporal, evite áreas abertas e não se abrigue debaixo de árvores, perto de placas ou junto a estruturas metálicas. Não atravesse ruas ou córregos alagados, nem a pé nem de carro. Em caso de emergência, a Defesa Civil atende pelo telefone 199.