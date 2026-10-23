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PREVISÃO DO TEMPO

BH terá chuva forte, raios e rajadas de vento a qualquer hora nesta sexta-feira (23/10)

Máxima chega a 28 °C na capital mineira. A menor temperatura da madrugada, 16,8 °C, foi registrada na Região Oeste

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JR
João Renato Faria
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João Renato Faria
Repórter
23/10/2026 07:17 - atualizado em 23/10/2026 07:17

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BH terá chuva forte, raios e rajadas de vento a qualquer hora nesta sexta-feira (23/10)
Moradores de Belo Horizonte enfrentam ruas molhadas e alagamentos, cenário previsto com as pancadas de chuva para esta sexta-feira crédito: Marcos Vieira/EM/DA Press

A sexta-feira (23/10) será de tempo instável em Belo Horizonte. Segundo a Defesa Civil, o céu fica nublado e há previsão de pancadas de chuva, às vezes fortes, com raios e rajadas de vento. A chuva pode cair a qualquer hora do dia.

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A temperatura mínima registrada na capital mineira foi de 16,8 °C, na Região Oeste, às 3h. A máxima prevista é de 28 °C. À tarde, a umidade relativa do ar deve ficar em torno de 55%.

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Temperaturas mínimas por regional

A Defesa Civil registrou as seguintes temperaturas mínimas nesta madrugada:

Cuidados durante os temporais

A previsão é de chuva forte com raios e rajadas de vento, então vale redobrar a atenção. Na hora do temporal, evite áreas abertas e não se abrigue debaixo de árvores, perto de placas ou junto a estruturas metálicas. Não atravesse ruas ou córregos alagados, nem a pé nem de carro. Em caso de emergência, a Defesa Civil atende pelo telefone 199.

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