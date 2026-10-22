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Previsão do tempo em BH: quinta-feira (22/10) tem calor de 28 °C e chance de chuva com raios à tarde

Mínima de 16,6 °C foi registrada na Região Oeste. Umidade do ar deve cair para cerca de 40% durante a tarde

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JR
João Renato Faria
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João Renato Faria
Repórter
22/10/2026 07:59 - atualizado em 22/10/2026 07:59

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Previsão do tempo em BH: quinta-feira (22/10) tem calor de 28 °C e chance de chuva com raios à tarde
Moradores utilizam guarda-chuvas para se proteger das pancadas de chuva previstas em Belo Horizonte crédito: Tulio Santos/EM/D.A. Press

A quinta-feira (22/10) começou com temperaturas amenas em Belo Horizonte. Ao longo do dia, o calor e a nebulosidade aumentam. Segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte, o céu fica parcialmente nublado e há possibilidade de pancadas de chuva acompanhadas de raios a partir da tarde.

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A temperatura mínima registrada na capital mineira foi de 16,6 °C, na Região Oeste, às 3h. A máxima prevista é de 28 °C. A umidade relativa do ar deve ficar em torno de 40% no período da tarde.

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Temperaturas mínimas por regional

A Defesa Civil registrou as seguintes temperaturas mínimas nesta madrugada:

  • Oeste: 16,6 °C, às 3h

  • Centro-Sul: 17,5 °C, às 5h40

  • Barreiro: 18,2 °C, às 4h05

  • Pampulha: 19 °C, com sensação térmica de 19,1 °C, às 5h

  • Venda Nova: 19,3 °C, às 5h25

Cuidados durante as pancadas de chuva

previsão de chuva com raios. Por isso, é recomendável evitar áreas abertas, não se abrigar debaixo de árvores e ficar longe de estruturas metálicas durante as descargas elétricas. Em caso de emergência, a Defesa Civil atende pelo telefone 199.

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Hidratação

Com a umidade do ar em torno de 40% à tarde, beba bastante água ao longo do dia. Evite também exercícios físicos intensos nos horários mais quentes.

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