Chuva atinge BH, e Defesa Civil alerta para risco de alagamentos

Belo Horizonte registra chuva no fim da tarde desta quinta-feira (22/10). A Defesa Civil alertou para chuva forte em Venda Nova, com volume de até 5 milímetros, e moderada, de até 2,5 milímetros, nas regiões da Pampulha, Centro-Sul e Nordeste da capital. Mais cedo, o órgão já havia emitido um alerta para a possibilidade de pancadas de chuva acompanhadas de raios e rajadas de vento de aproximadamente 50 km/h.

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De acordo com a Defesa Civil, o alerta é válido até as 8h desta sexta-feira (23/10). Diante do risco de alagamentos e outros transtornos, o órgão recomenda que a população evite áreas sujeitas a inundações e redobre a atenção durante os períodos de chuva mais intensa.

Entre as principais orientações estão não atravessar ruas alagadas nem circular próximo a córregos e ribeirões durante chuvas fortes.

A população deve evitar se abrigar ou estacionar veículos debaixo de árvores, especialmente durante rajadas de vento. Moradores de áreas de encostas e morros também devem ficar atentos a possíveis sinais de instabilidade do terreno.

Rachaduras nas paredes de imóveis, fendas ou depressões no solo e o surgimento de minas d’água são sinais que devem ser comunicados imediatamente à Defesa Civil. Em caso de rompimento de cabos elétricos, a recomendação é não se aproximar e acionar a Cemig, pelo telefone 116, ou a Defesa Civil, pelo 199.

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Durante tempestades com raios, a orientação é permanecer longe de áreas abertas e evitar o uso de equipamentos elétricos.