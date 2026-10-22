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CHUVAS EM BH

Chuva atinge BH, e Defesa Civil alerta para risco de alagamentos

Alerta é válido até as 8h de sexta-feira (23/10), com previsão de chuva forte, raios e rajadas de vento de até 50 km/h em diferentes regiões da capital.

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SM
Sofia Maia
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Sofia Maia
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
22/10/2026 18:11

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Chove em BH nesta quinta-feira (22/10)
Chove em BH nesta quinta-feira (22/10) crédito: Tulio Santos/EM/D.A. Press

Belo Horizonte registra chuva no fim da tarde desta quinta-feira (22/10). A Defesa Civil alertou para chuva forte em Venda Nova, com volume de até 5 milímetros, e moderada, de até 2,5 milímetros, nas regiões da Pampulha, Centro-Sul e Nordeste da capital. Mais cedo, o órgão já havia emitido um alerta para a possibilidade de pancadas de chuva acompanhadas de raios e rajadas de vento de aproximadamente 50 km/h.

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De acordo com a Defesa Civil, o alerta é válido até as 8h desta sexta-feira (23/10). Diante do risco de alagamentos e outros transtornos, o órgão recomenda que a população evite áreas sujeitas a inundações e redobre a atenção durante os períodos de chuva mais intensa.

Entre as principais orientações estão não atravessar ruas alagadas nem circular próximo a córregos e ribeirões durante chuvas fortes.

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A população deve evitar se abrigar ou estacionar veículos debaixo de árvores, especialmente durante rajadas de vento. Moradores de áreas de encostas e morros também devem ficar atentos a possíveis sinais de instabilidade do terreno.

Rachaduras nas paredes de imóveis, fendas ou depressões no solo e o surgimento de minas d’água são sinais que devem ser comunicados imediatamente à Defesa Civil. Em caso de rompimento de cabos elétricos, a recomendação é não se aproximar e acionar a Cemig, pelo telefone 116, ou a Defesa Civil, pelo 199.

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Durante tempestades com raios, a orientação é permanecer longe de áreas abertas e evitar o uso de equipamentos elétricos.

 

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