Assine
overlay
Início Internacional
IMPACTO

Cataratas do Iguaçu: alta do rio transforma a paisagem, mas é o impacto no acesso pelo lado argentino que exige atenção de quem planeja visitar o destino

Vazão dez vezes acima da média cria espetáculo único na natureza; saiba como o grande volume de água afeta as visitas e os acessos no parque

Publicidade
Carregando...
FS
Flor Sette Câmara
FS
Flor Sette Câmara
Repórter
21/10/2026 19:28

compartilhe

×
Cataratas do Iguaçu: alta do rio transforma a paisagem, mas é o impacto no acesso pelo lado argentino que exige atenção de quem planeja visitar o destino
A passarela das Cataratas do Iguaçu permanece firme, mesmo com a vazão do rio Iguaçu superando a média histórica crédito: Marden Couto/TurismodeMinas

A alta do Rio Iguaçu transforma a paisagem e provoca restrições de acesso às Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná. A situação exige atenção de quem planeja visitar o destino, principalmente pelo impacto direto no acesso pelo lado argentino. Já a cobertura brasileira apresentada se limita à história e à capacidade de resistência da passarela.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A passarela foi construída com fundações que penetram na rocha. Essa estrutura permite resistir à força da correnteza durante as grandes cheias registradas no local.

Leia Mais

A vazão das Cataratas do Iguaçu chegou a 15,8 milhões de litros por segundo na última quarta-feira (14/10). O índice representa o maior registro de 2026 até agora.

O volume verificado supera em mais de dez vezes a média histórica, calculada em 1,5 milhão de litros por segundo. Com a força da cheia, a água ultrapassou a altura da passarela.

Impacto do lado argentino e na estrutura geral

O circuito mais famoso do lado argentino, “Garganta do Diabo”, está totalmente interditado devido aos alertas climáticos relacionados ao El Niño, a concessionária realizou uma desmontagem preventiva dos pisos e grades da passarela metálica. A atração só comece a ser remontada em novembro, permanecendo fechada pelo menos até dezembro de 2026, segundo previsões.

Além disso, devido ao aumento da vazão do Rio Iguaçu, a passarela voltou a ter as grades de proteção retiradas pela primeira vez desde 2023. A retirada das grades busca permitir a passagem da água e evitar danos à estrutura. Em 2014, as equipes também adotaram a mesma medida por segurança.

Quando alcança determinada vazão, algumas medidas são tomadas. Caso o vazão ultrapasse 8,5 milhões de litros por segundo e apresente tendência de aumento, ocorre o fechamento da passarela. A retirada das grades é realizada entre 9 milhões e 12 milhões de litros por segundo, com previsão de alta.

A reabertura depende diretamente da redução da vazão a um patamar considerado seguro, segundo avaliação técnica.

Definição técnica e recordes históricos

A vazão é a quantidade de água que escoa por um canal em um intervalo de tempo específico, definida como a relação entre volume e tempo.

Apesar da cheia expressiva, a quantidade de água segue abaixo do recorde histórico das Cataratas, registrado em 2014. Naquele ano, a vazão atingiu 46 milhões de litros por segundo, marca equivalente a quase três vezes o volume medido nesta quarta-feira.

Confira as três maiores vazões das Cataratas:


Tópicos relacionados:

cataratas-do-iguacu turismo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay