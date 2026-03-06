Foz do Iguaçu com chuva: 4 passeios incríveis para fazer na cidade

Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com

Foz do Iguaçu é mundialmente famosa por suas cataratas, mas também oferece uma série de passeios incríveis que não dependem do sol para brilhar. É a oportunidade perfeita para explorar atrações cobertas e descobrir um lado diferente de um dos destinos mais visitados do Brasil.

O mau tempo pode, na verdade, revelar novas experiências e tornar sua visita ainda mais memorável. Desde a grandiosidade da engenharia até a calmaria de um templo, há opções para todos os gostos e idades. Prepare o guarda-chuva apenas para o deslocamento e confira quatro lugares para aproveitar a cidade mesmo com o tempo fechado.

Visita à Usina de Itaipu

A grandiosidade de uma das maiores geradoras de energia limpa e renovável do planeta pode ser apreciada com ou sem chuva. O principal passeio, a Visita Panorâmica, é feito em um ônibus turístico. Isso garante vistas espetaculares da barragem e dos vertedouros sem que ninguém se molhe. Para uma imersão completa na história da região, o Ecomuseu de Itaipu é uma alternativa totalmente coberta e interativa.

Diversão no Dreams Park Show

Este complexo é a escolha ideal para um dia inteiro de entretenimento protegido da chuva. São várias atrações em um só lugar, como o Museu de Cera, o "Maravilhas do Mundo" e o Vale dos Dinossauros. Todo o espaço é climatizado e coberto, sendo uma ótima opção para famílias com crianças. É possível passar horas explorando os diferentes universos temáticos sem se preocupar com o clima lá fora.

Cultura no Marco das Três Fronteiras

O encontro dos rios Iguaçu e Paraná, na divisa entre Brasil, Argentina e Paraguai, ganha um ar dramático sob um céu nublado. A estrutura do complexo turístico oferece áreas cobertas, restaurantes e lojas de artesanato. Ao anoitecer, as apresentações culturais que celebram a história da região acontecem em um palco protegido, garantindo o espetáculo independentemente do tempo.

Paz no Templo Budista Chen Tien

Para quem busca um passeio mais tranquilo e contemplativo, o Templo Budista é um refúgio de paz. A arquitetura impressionante e as mais de 120 estátuas podem ser apreciadas das varandas e áreas cobertas. No templo principal, um ambiente de silêncio convida à meditação, tornando o barulho da chuva um som de fundo relaxante e agradável.

