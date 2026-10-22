Inmet alerta para tempestade e granizo em 527 municípios de MG
Instituto prevê risco de chuvas acumuladas de 50mm/dia e ventos de até 60km/h para esta quinta-feira (22) no estado
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O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para tempestade e queda de granizo em 527 municípios nas diversas regiões de Minas Gerais, válido nesta quarta-feira (22/10). O aviso chama a atenção para a instabilidade climática que atinge o estado, trazendo riscos de chuvas fortes e rajadas de vento.
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De acordo com o órgão, a previsão é de chuvas entre 20 e 30mm/h ou podendo alcançar 50mm/dia. O cenário inclui ventos intensos, com velocidades variando entre 40 e 60 km/h, acompanhados de possível queda de granizo.
Entre as áreas afetadas, estão regiões como o Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Central Mineira, Oeste de Minas, Zona da Mata, Sul/Sudoeste de Minas, Campo das Vertentes e a Metropolitana de Belo Horizonte.
O Inmet aponta que os riscos de eventuais cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, pequenos alagamentos e danos leves em plantações, são considerados baixos, mas exigem cautela.
A orientação é para que a população evite se abrigar debaixo de árvores durante as rajadas de vento e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda. Caso necessário, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199, e o Corpo de Bombeiros pelo 193.
Umidade relativa do ar em MG
Enquanto parte do estado lida com o risco de temporais, outras áreas mineiras enfrentam o oposto com índices preocupantes de secura. O Inmet também emitiu um alerta de perigo potencial para baixa umidade relativa do ar, que afeta especialmente as regiões Norte de Minas e Noroeste de Minas.
Nessas localidades, a umidade do ar oscila entre 30% e 20%, porém, com baixo risco de incêndios florestais. O órgão destaca os impactos diretos na saúde da população, como irritação nos olhos e vias aéreas.
As recomendações para enfrentar o tempo seco são o consumo frequente de água, evitar desgaste físico durante as horas mais secas do dia e reduzir a exposição direta ao sol nos horários mais quentes.
Confira a lista de cidades com alerta de tempestade em MG
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Abadia dos Dourados
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Abaeté
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Abre Campo
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Acaiaca
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Água Comprida
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Aguanil
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Aiuruoca
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Alagoa
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Albertina
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Além Paraíba
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Alfenas
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Alfredo Vasconcelos
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Alpinópolis
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Alterosa
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Alto Caparaó
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Alto Jequitibá
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Alto Rio Doce
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Alvinópolis
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Amparo do Serra
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Andradas
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Andrelândia
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Antônio Carlos
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Antônio Prado de Minas
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Aracitaba
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Araguari
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Arantina
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Araponga
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Araporã
-
Arapuá
-
Araújos
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Araxá
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Arceburgo
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Arcos
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Areado
-
Argirita
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Astolfo Dutra
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Baependi
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Bambuí
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Bandeira do Sul
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Barão de Cocais
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Barão de Monte Alto
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Barbacena
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Barra Longa
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Barroso
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Bela Vista de Minas
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Belmiro Braga
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Belo Horizonte
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Belo Vale
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Betim
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Bias Fortes
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Bicas
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Boa Esperança
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Bocaina de Minas
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Bom Despacho
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Bom Jardim de Minas
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Bom Jesus da Penha
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Bom Jesus do Amparo
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Bom Repouso
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Bom Sucesso
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Bonfim
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Borda da Mata
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Botelhos
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Brás Pires
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Brazópolis
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Brumadinho
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Bueno Brandão
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Cabo Verde
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Cachoeira da Prata
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Cachoeira de Minas
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Cachoeira Dourada
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Caetanópolis
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Caeté
-
Caiana
-
Cajuri
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Caldas
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Camacho
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Camanducaia
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Cambuí
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Cambuquira
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Campanha
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Campestre
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Campina Verde
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Campo Belo
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Campo do Meio
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Campo Florido
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Campos Altos
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Campos Gerais
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Canaã
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Canápolis
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Cana Verde
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Candeias
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Caparaó
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Capela Nova
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Capetinga
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Capim Branco
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Capinópolis
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Capitólio
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Caputira
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Caranaíba
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Carandaí
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Município
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Município
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Carangola
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Careaçu
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Carmo da Cachoeira
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Carmo da Mata
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Carmo de Minas
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Carmo do Cajuru
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Carmo do Paranaíba
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Carmo do Rio Claro
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Carmópolis de Minas
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Carneirinho
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Carrancas
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Carvalhópolis
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Carvalhos
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Casa Grande
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Cascalho Rico
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Cássia
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Cataguases
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Catas Altas
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Catas Altas da Noruega
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Caxambu
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Cedro do Abaeté
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Centralina
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Chácara
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Chiador
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Cipotânea
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Claraval
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Cláudio
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Coimbra
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Comendador Gomes
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Conceição da Aparecida
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Conceição da Barra de Minas
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Conceição das Alagoas
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Conceição das Pedras
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Conceição do Pará
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Conceição do Rio Verde
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Conceição dos Ouros
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Confins
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Congonhal
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Congonhas
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Conquista
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Conselheiro Lafaiete
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Consolação
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Contagem
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Coqueiral
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Cordislândia
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Coromandel
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Coronel Pacheco
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Coronel Xavier Chaves
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Córrego Danta
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Córrego do Bom Jesus
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Córrego Fundo
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Cristais
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Cristiano Otoni
-
Cristina
-
Crucilândia
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Cruzeiro da Fortaleza
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Cruzília
-
Curvelo
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Delfim Moreira
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Delfinópolis
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Delta
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Descoberto
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Desterro de Entre Rios
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Desterro do Melo
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Diogo de Vasconcelos
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Divinésia
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Divino
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Divinópolis
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Divisa Nova
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Dom Silvério
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Dom Viçoso
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Dona Eusébia
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Dores de Campos
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Dores do Indaiá
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Dores do Turvo
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Doresópolis
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Douradoquara
-
Elói Mendes
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Entre Rios de Minas
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Ervália
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Esmeraldas
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Espera Feliz
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Espírito Santo do Dourado
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Estiva
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Estrela Dalva
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Estrela do Indaiá
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Estrela do Sul
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Eugenópolis
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Ewbank da Câmara
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Extrema
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Fama
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Faria Lemos
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Fervedouro
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Florestal
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Formiga
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Fortaleza de Minas
-
Fortuna de Minas
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Fronteira
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Frutal
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Funilândia
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Goianá
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Gonçalves
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Grupiara
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Guapé
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Guaraciaba
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Guaranésia
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Guarani
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Guarará
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Guaxupé
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Guidoval
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Guimarânia
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Guiricema
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Gurinhatã
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Heliodora
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Ibertioga
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Ibiá
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Ibiraci
-
Ibirité
-
Ibitiúra de Minas
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Ibituruna
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Igarapé
-
Igaratinga
-
Iguatama
-
Ijaci
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Ilicínea
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Inconfidentes
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Indianópolis
-
Ingaí
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Inhaúma
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Ipiaçu
-
Ipuiúna
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Iraí de Minas
-
Itabira
-
Itabirito
-
Itaguara
-
Itajubá
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Itamarati de Minas
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Itamogi
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Itamonte
-
Itanhandu
-
Itapagipe
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Itapecerica
-
Itapeva
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Itatiaiuçu
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Itaú de Minas
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Itaúna
-
Itaverava
-
Ituiutaba
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Itumirim
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Iturama
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Itutinga
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Jaboticatubas
-
Jacuí
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Jacutinga
-
Japaraíba
-
Jeceaba
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Jequeri
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Jesuânia
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João Monlevade
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Juatuba
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Juiz de Fora
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Juruaia
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Lagoa da Prata
-
Lagoa Dourada
-
Lagoa Formosa
-
Lagoa Santa
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Lambari
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Lamim
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Laranjal
-
Lavras
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Leandro Ferreira
-
Leopoldina
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Liberdade
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Lima Duarte
-
Limeira do Oeste
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Luisburgo
-
Luminárias
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Luz
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Machado
-
Madre de Deus de Minas
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Manhuaçu
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Manhumirim
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Maravilhas
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Mar de Espanha
-
Maria da Fé
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Mariana
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Mário Campos
-
Maripá de Minas
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Marmelópolis
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Martinho Campos
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Martins Soares
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Mateus Leme
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Matias Barbosa
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Matipó
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Matozinhos
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Matutina
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Medeiros
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Mercês
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Minduri
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Miradouro
-
Miraí
-
Moeda
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Moema
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Monsenhor Paulo
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Monte Alegre de Minas
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Monte Belo
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Monte Carmelo
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Monte Santo de Minas
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Monte Sião
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Munhoz
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Muriaé
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Muzambinho
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Natércia
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Nazareno
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Nepomuceno
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Nova Era
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Nova Lima
-
Nova Ponte
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Nova Resende
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Nova Serrana
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Nova União
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Olaria
-
Olímpio Noronha
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Oliveira
-
Oliveira Fortes
-
Onça de Pitangui
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Oratórios
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Orizânia
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Ouro Branco
-
Ouro Fino
-
Ouro Preto
-
Paineiras
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Pains
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Paiva
-
Palma
-
Papagaios
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Pará de Minas
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Paraguaçu
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Paraisópolis
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Paraopeba
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Passa Quatro
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Passa Tempo
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Passa Vinte
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Passos
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Patos de Minas
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Patrocínio
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Patrocínio do Muriaé
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Paula Cândido
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Pedra Bonita
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Pedra do Anta
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Pedra do Indaiá
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Pedra Dourada
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Pedralva
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Pedrinópolis
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Pedro Leopoldo
-
Pedro Teixeira
-
Pequeri
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Pequi
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Perdigão
-
Perdizes
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Perdões
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Piau
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Piedade de Ponte Nova
-
Piedade do Rio Grande
-
Piedade dos Gerais
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Pimenta
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Piracema
-
Pirajuba
-
Piranga
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Piranguçu
-
Piranguinho
-
Pirapetinga
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Piraúba
-
Pitangui
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Piumhi
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Planura
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Poço Fundo
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Poços de Caldas
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Pompéu
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Ponte Nova
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Porto Firme
-
Pouso Alegre
-
Pouso Alto
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Prados
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Prata
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Pratápolis
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Pratinha
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Presidente Bernardes
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Prudente de Morais
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Quartel Geral
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Queluzito
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Raposos
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Raul Soares
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Recreio
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Reduto
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Resende Costa
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Ressaquinha
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Ribeirão das Neves
-
Ribeirão Vermelho
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Rio Acima
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Rio Casca
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Rio Doce
-
Rio Espera
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Rio Manso
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Rio Novo
-
Rio Paranaíba
-
Rio Piracicaba
-
Rio Pomba
-
Rio Preto
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Ritápolis
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Rochedo de Minas
-
Rodeiro
-
Romaria
-
Rosário da Limeira
-
Sabará
-
Sacramento
-
Santa Bárbara
-
Santa Bárbara do Monte Verde
-
Santa Bárbara do Tugúrio
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Santa Cruz de Minas
-
Santa Cruz do Escalvado
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Santa Juliana
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Santa Luzia
-
Santa Margarida
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Santana da Vargem
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Santana de Cataguases
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Santana do Deserto
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Santana do Garambéu
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Santana do Jacaré
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Santana dos Montes
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Santa Rita de Caldas
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Santa Rita de Ibitipoca
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Santa Rita de Jacutinga
-
Santa Rita do Sapucaí
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Santa Rosa da Serra
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Santa Vitória
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Santo Antônio do Amparo
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Santo Antônio do Aventureiro
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Santo Antônio do Grama
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Santo Antônio do Monte
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Santos Dumont
-
São Bento Abade
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São Brás do Suaçuí
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São Domingos do Prata
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São Francisco de Paula
-
São Francisco de Sales
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São Francisco do Glória
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São Geraldo
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São Gonçalo do Pará
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São Gonçalo do Rio Abaixo
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São Gonçalo do Sapucaí
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São Gotardo
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São João Batista do Glória
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São João da Mata
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São João del Rei
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São João do Manhuaçu
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São João Nepomuceno
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São Joaquim de Bicas
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São José da Barra
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São José da Lapa
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São José da Varginha
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São José do Alegre
-
São José do Goiabal
-
São Lourenço
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São Miguel do Anta
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São Pedro da União
-
São Pedro dos Ferros
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São Roque de Minas
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São Sebastião da Bela Vista
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São Sebastião da Vargem Alegre
-
São Sebastião do Oeste
-
São Sebastião do Paraíso
-
São Sebastião do Rio Verde
-
São Thomé das Letras
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São Tiago
-
São Tomás de Aquino
-
São Vicente de Minas
-
Sapucaí-Mirim
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Sarzedo
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Sem-Peixe
-
Senador Amaral
-
Senador Cortes
-
Senador Firmino
-
Senador José Bento
-
Senhora de Oliveira
-
Senhora dos Remédios
-
Sericita
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Seritinga
-
Serra da Saudade
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Serra do Salitre
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Serrania
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Serranos
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Sete Lagoas
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Silveirânia
-
Silvianópolis
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Simão Pereira
-
Soledade de Minas
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Tabuleiro
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Tapira
-
Tapiraí
-
Taquaraçu de Minas
-
Teixeiras
-
Tiradentes
-
Tiros
-
Tocantins
-
Tocos do Moji
-
Toledo
-
Tombos
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Três Corações
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Três Pontas
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Tupaciguara
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Turvolândia
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Ubá
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Uberaba
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Uberlândia
-
União de Minas
-
Urucânia
-
Vargem Bonita
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Varginha
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Veríssimo
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Vespasiano
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Viçosa
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Vieiras
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Virgínia
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Visconde do Rio Branco
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Volta Grande
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Wenceslau Braz