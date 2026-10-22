Inmet alerta para tempestade e granizo em 527 municípios de MG

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para tempestade e queda de granizo em 527 municípios nas diversas regiões de Minas Gerais, válido nesta quarta-feira (22/10). O aviso chama a atenção para a instabilidade climática que atinge o estado, trazendo riscos de chuvas fortes e rajadas de vento.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

De acordo com o órgão, a previsão é de chuvas entre 20 e 30mm/h ou podendo alcançar 50mm/dia. O cenário inclui ventos intensos, com velocidades variando entre 40 e 60 km/h, acompanhados de possível queda de granizo.

Entre as áreas afetadas, estão regiões como o Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Central Mineira, Oeste de Minas, Zona da Mata, Sul/Sudoeste de Minas, Campo das Vertentes e a Metropolitana de Belo Horizonte.

O Inmet aponta que os riscos de eventuais cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, pequenos alagamentos e danos leves em plantações, são considerados baixos, mas exigem cautela.

A orientação é para que a população evite se abrigar debaixo de árvores durante as rajadas de vento e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda. Caso necessário, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199, e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Umidade relativa do ar em MG

Enquanto parte do estado lida com o risco de temporais, outras áreas mineiras enfrentam o oposto com índices preocupantes de secura. O Inmet também emitiu um alerta de perigo potencial para baixa umidade relativa do ar, que afeta especialmente as regiões Norte de Minas e Noroeste de Minas.

Nessas localidades, a umidade do ar oscila entre 30% e 20%, porém, com baixo risco de incêndios florestais. O órgão destaca os impactos diretos na saúde da população, como irritação nos olhos e vias aéreas.

As recomendações para enfrentar o tempo seco são o consumo frequente de água, evitar desgaste físico durante as horas mais secas do dia e reduzir a exposição direta ao sol nos horários mais quentes.

Confira a lista de cidades com alerta de tempestade em MG