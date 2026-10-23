Assine
overlay
Início Gerais
TEMPERATURA

Minas tem 741 cidades em alerta de tempestade e granizo nesta sexta-feira

Diante da possibilidade de chuvas fortes chegando a 50 mm/dia e ventos de até 60 km/h, o Inmet divulgou recomendações e cuidados durante a mudança de tempo

Publicidade
Carregando...
CS
Cauê Siwek*
CS
Cauê Siwek*
Repórter
23/10/2026 13:42

compartilhe

×
Alerta emitido nesta quarta-feira (14) de tempestades com chuvas e ventos fortes exige preparação da casa para evitar danos e prejuízos materiais
Alerta emitido pelo Inmet aponta o risco de tempestade e granizo nesta sexta (23) crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para tempestades válido para 741 municípios de Minas Gerais, nesta sexta-feira (23/10). O aviso entrou em vigor pela manhã, às 8h45, e é válido até as 23h59 de hoje.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

 

O que esperar do tempo

De acordo com o órgão, a previsão é de chuvas entre 20 e 30 mm/h, podendo chegar a 50 mm/dia. Além disso, pode haver ventos intensos, de 40 a 60 km/h, com possibilidade de queda de granizo em pontos isolados.

Apesar da classificação de "Perigo Potencial" (grau de severidade amarelo), o Inmet alerta para riscos secundários, como um baixo risco de corte no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, pequenos alagamentos e danos leves em plantações.

Leia Mais

Regiões de Minas Gerais afetadas

O temporal e os ventos fortes podem atingir diferentes regiões mineiras, como:

  • Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba

  • Central Mineira

  • Zona da Mata

  • Vale do Rio Doce

  • Oeste de Minas

  • Sul/Sudoeste de Minas

  • Vale do Mucuri

  • Campo das Vertentes

  • Metropolitana de Belo Horizonte

  • Jequitinhonha

  • Norte de Minas

  • Noroeste de Minas 

Recomendações

A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros orientam a população das áreas sob alerta a redobrar os cuidados durante a tempestade:

  • Evite abrigo sob árvores, devido ao risco de quedas e descargas elétricas.

  • Não estacione veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda.

  • Desconecte aparelhos eletrônicos das tomadas para evitar danos causados por possíveis oscilações ou raios.

Em caso de emergências ou ocorrências graves, a população deve acionar imediatamente a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Os 741 municípios em alerta

  • Abadia dos Dourados

  • Abaeté

  • Abre Campo

  • Acaiaca

  • Açucena

  • Água Boa

  • Água Comprida

  • Aguanil

  • Águas Formosas

  • Aimorés

  • Aiuruoca

  • Alagoa

  • Albertina

  • Além Paraíba

  • Alfenas

  • Alfredo Vasconcelos

  • Alpercata

  • Alpinópolis

  • Alterosa

  • Alto Caparaó

  • Alto Jequitibá

  • Alto Rio Doce

  • Alvarenga

  • Alvinópolis

  • Alvorada de Minas

  • Amparo do Serra

  • Andradas

  • Andrelândia

  • Angelândia

  • Antônio Carlos

  • Antônio Dias

  • Antônio Prado de Minas

  • Araçaí

  • Aracitaba

  • Araçuaí

  • Araguari

  • Arantina

  • Araponga

  • Araporã

  • Arapuá

  • Araújos

  • Araxá

  • Arceburgo

  • Arcos

  • Areado

  • Argirita

  • Aricanduva

  • Astolfo Dutra

  • Ataléia

  • Augusto de Lima

  • Baependi

  • Baldim

  • Bambuí

  • Bandeira do Sul

  • Barão de Cocais

  • Barão de Monte Alto

  • Barbacena

  • Barra Longa

  • Barroso

  • Bela Vista de Minas

  • Belmiro Braga

  • Belo Horizonte

  • Belo Oriente

  • Belo Vale

  • Bertópolis

  • Betim

  • Bias Fortes

  • Bicas

  • Biquinhas

  • Boa Esperança

  • Bocaina de Minas

  • Bocaiúva

  • Bom Despacho

  • Bom Jardim de Minas

  • Bom Jesus da Penha

  • Bom Jesus do Amparo

  • Bom Jesus do Galho

  • Bom Repouso

  • Bom Sucesso

  • Bonfim

  • Borda da Mata

  • Botelhos

  • Botumirim

  • Brás Pires

  • Braúnas

  • Brazópolis

  • Brumadinho

  • Bueno Brandão

  • Buenópolis

  • Bugre

  • Buritizeiro

  • Cabo Verde

  • Cachoeira da Prata

  • Cachoeira de Minas

  • Cachoeira Dourada

  • Caetanópolis

  • Caeté

  • Caiana

  • Cajuri

  • Caldas

  • Camacho

  • Camanducaia

  • Cambuí

  • Cambuquira

  • Campanário

  • Campanha

  • Campestre

  • Campina Verde

  • Campo Belo

  • Campo do Meio

  • Campo Florido

  • Campos Altos

  • Campos Gerais

  • Canaã

  • Canápolis

  • Cana Verde

  • Candeias

  • Cantagalo

  • Caparaó

  • Capela Nova

  • Capelinha

  • Capetinga

  • Capim Branco

  • Capinópolis

  • Capitão Andrade

  • Capitólio

  • Caputira

  • Caraí

  • Caranaíba

  • Carandaí

  • Carangola

  • Caratinga

  • Carbonita

  • Careaçu

  • Carlos Chagas

  • Carmésia

  • Carmo da Cachoeira

  • Carmo da Mata

  • Carmo de Minas

  • Carmo do Cajuru

  • Carmo do Paranaíba

  • Carmo do Rio Claro

  • Carmópolis de Minas

  • Carneirinho

  • Carrancas

  • Carvalhópolis

  • Carvalhos

  • Casa Grande

  • Cascalho Rico

  • Cássia

  • Cataguases

  • Catas Altas

  • Catas Altas da Noruega

  • Catuji

  • Caxambu

  • Cedro do Abaeté

  • Central de Minas

  • Centralina

  • Chácara

  • Chalé

  • Chapada do Norte

  • Chiador

  • Cipotânea

  • Claraval

  • Claro dos Poções

  • Cláudio

  • Coimbra

  • Coluna

  • Comendador Gomes

  • Conceição da Aparecida

  • Conceição da Barra de Minas

  • Conceição das Alagoas

  • Conceição das Pedras

  • Conceição de Ipanema

  • Conceição do Mato Dentro

  • Conceição do Pará

  • Conceição do Rio Verde

  • Conceição dos Ouros

  • Confins

  • Congonhal

  • Congonhas

  • Congonhas do Norte

  • Conquista

  • Conselheiro Lafaiete

  • Conselheiro Pena

  • Consolação

  • Contagem

  • Coqueiral

  • Cordisburgo

  • Cordislândia

  • Corinto

  • Coroaci

  • Coromandel

  • Coronel Fabriciano

  • Coronel Pacheco

  • Coronel Xavier Chaves

  • Córrego Danta

  • Córrego do Bom Jesus

  • Córrego Fundo

  • Córrego Novo

  • Couto de Magalhães de Minas

  • Crisólita

  • Cristais

  • Cristiano Otoni

  • Cristina

  • Crucilândia

  • Cruzeiro da Fortaleza

  • Cruzília

  • Cuparaque

  • Curvelo

  • Datas

  • Delfim Moreira

  • Delfinópolis

  • Delta

  • Descoberto

  • Desterro de Entre Rios

  • Desterro do Melo

  • Diamantina

  • Diogo de Vasconcelos

  • Dionísio

  • Divinésia

  • Divino

  • Divino das Laranjeiras

  • Divinolândia de Minas

  • Divinópolis

  • Divisa Nova

  • Dom Cavati

  • Dom Joaquim

  • Dom Silvério

  • Dom Viçoso

  • Dona Eusébia

  • Dores de Campos

  • Dores de Guanhães

  • Dores do Indaiá

  • Dores do Turvo

  • Doresópolis

  • Douradoquara

  • Durandé

  • Elói Mendes

  • Engenheiro Caldas

  • Engenheiro Navarro

  • Entre Folhas

  • Entre Rios de Minas

  • Ervália

  • Esmeraldas

  • Espera Feliz

  • Espírito Santo do Dourado

  • Estiva

  • Estrela Dalva

  • Estrela do Indaiá

  • Estrela do Sul

  • Eugenópolis

  • Ewbank da Câmara

  • Extrema

  • Fama

  • Faria Lemos

  • Felício dos Santos

  • Felixlândia

  • Fernandes Tourinho

  • Ferros

  • Fervedouro

  • Florestal

  • Formiga

  • Fortaleza de Minas

  • Fortuna de Minas

  • Francisco Dumont

  • Franciscópolis

  • Frei Gaspar

  • Frei Inocêncio

  • Frei Lagonegro

  • Fronteira

  • Frutal

  • Funilândia

  • Galiléia

  • Goiabeira

  • Goianá

  • Gonçalves

  • Gonzaga

  • Gouveia

  • Governador Valadares

  • Grupiara

  • Guanhães

  • Guapé

  • Guaraciaba

  • Guaraciama

  • Guaranésia

  • Guarani

  • Guarará

  • Guarda-Mor

  • Guaxupé

  • Guidoval

  • Guimarânia

  • Guiricema

  • Gurinhatã

  • Heliodora

  • Iapu

  • Ibertioga

  • Ibiá

  • Ibiraci

  • Ibirité

  • Ibitiúra de Minas

  • Ibituruna

  • Igarapé

  • Igaratinga

  • Iguatama

  • Ijaci

  • Ilicínea

  • Imbé de Minas

  • Inconfidentes

  • Indianópolis

  • Ingaí

  • Inhapim

  • Inhaúma

  • Inimutaba

  • Ipaba

  • Ipanema

  • Ipatinga

  • Ipiaçu

  • Ipuiúna

  • Iraí de Minas

  • Itabira

  • Itabirinha

  • Itabirito

  • Itacambira

  • Itaguara

  • Itaipé

  • Itajubá

  • Itamarandiba

  • Itamarati de Minas

  • Itambacuri

  • Itambé do Mato Dentro

  • Itamogi

  • Itamonte

  • Itanhandu

  • Itanhomi

  • Itapagipe

  • Itapecerica

  • Itapeva

  • Itatiaiuçu

  • Itaú de Minas

  • Itaúna

  • Itaverava

  • Itueta

  • Ituiutaba

  • Itumirim

  • Iturama

  • Itutinga

  • Jaboticatubas

  • Jacuí

  • Jacutinga

  • Jaguaraçu

  • Jampruca

  • Japaraíba

  • Jeceaba

  • Jenipapo de Minas

  • Jequeri

  • Jequitaí

  • Jequitibá

  • Jesuânia

  • Joaíma

  • Joanésia

  • João Monlevade

  • João Pinheiro

  • Joaquim Felício

  • José Raydan

  • Juatuba

  • Juiz de Fora

  • Juruaia

  • Ladainha

  • Lagamar

  • Lagoa da Prata

  • Lagoa dos Patos

  • Lagoa Dourada

  • Lagoa Formosa

  • Lagoa Grande

  • Lagoa Santa

  • Lajinha

  • Lambari

  • Lamim

  • Laranjal

  • Lassance

  • Lavras

  • Leandro Ferreira

  • Leme do Prado

  • Leopoldina

  • Liberdade

  • Lima Duarte

  • Limeira do Oeste

  • Luisburgo

  • Luminárias

  • Luz

  • Machacalis

  • Machado

  • Madre de Deus de Minas

  • Malacacheta

  • Manhuaçu

  • Manhumirim

  • Mantena

  • Maravilhas

  • Mar de Espanha

  • Maria da Fé

  • Mariana

  • Marilac

  • Mário Campos

  • Maripá de Minas

  • Marliéria

  • Marmelópolis

  • Martinho Campos

  • Martins Soares

  • Materlândia

  • Mateus Leme

  • Mathias Lobato

  • Matias Barbosa

  • Matipó

  • Matozinhos

  • Matutina

  • Medeiros

  • Mendes Pimentel

  • Mercês

  • Mesquita

  • Minas Novas

  • Minduri

  • Miradouro

  • Miraí

  • Moeda

  • Moema

  • Monjolos

  • Monsenhor Paulo

  • Monte Alegre de Minas

  • Monte Belo

  • Monte Carmelo

  • Monte Santo de Minas

  • Montes Claros

  • Monte Sião

  • Morada Nova de Minas

  • Morro da Garça

  • Morro do Pilar

  • Munhoz

  • Muriaé

  • Mutum

  • Muzambinho

  • Nacip Raydan

  • Nanuque

  • Naque

  • Natércia

  • Nazareno

  • Nepomuceno

  • Nova Belém

  • Nova Era

  • Nova Lima

  • Nova Módica

  • Nova Ponte

  • Nova Resende

  • Nova Serrana

  • Nova União

  • Novo Cruzeiro

  • Novo Oriente de Minas

  • Olaria

  • Olhos-d'Água

  • Olímpio Noronha

  • Oliveira

  • Oliveira Fortes

  • Onça de Pitangui

  • Oratórios

  • Orizânia

  • Ouro Branco

  • Ouro Fino

  • Ouro Preto

  • Ouro Verde de Minas

  • Padre Paraíso

  • Paineiras

  • Pains

  • Paiva

  • Palma

  • Papagaios

  • Paracatu

  • Pará de Minas

  • Paraguaçu

  • Paraisópolis

  • Paraopeba

  • Passabém

  • Passa Quatro

  • Passa Tempo

  • Passa Vinte

  • Passos

  • Patos de Minas

  • Patrocínio

  • Patrocínio do Muriaé

  • Paula Cândido

  • Paulistas

  • Pavão

  • Peçanha

  • Pedra Bonita

  • Pedra do Anta

  • Pedra do Indaiá

  • Pedra Dourada

  • Pedralva

  • Pedrinópolis

  • Pedro Leopoldo

  • Pedro Teixeira

  • Pequeri

  • Pequi

  • Perdigão

  • Perdizes

  • Perdões

  • Periquito

  • Pescador

  • Piau

  • Piedade de Caratinga

  • Piedade de Ponte Nova

  • Piedade do Rio Grande

  • Piedade dos Gerais

  • Pimenta

  • Pingo d'Água

  • Piracema

  • Pirajuba

  • Piranga

  • Piranguçu

  • Piranguinho

  • Pirapetinga

  • Pirapora

  • Piraúba

  • Pitangui

  • Piumhi

  • Planura

  • Poço Fundo

  • Poços de Caldas

  • Pocrane

  • Pompéu

  • Ponte Nova

  • Porto Firme

  • Poté

  • Pouso Alegre

  • Pouso Alto

  • Prados

  • Prata

  • Pratápolis

  • Pratinha

  • Presidente Bernardes

  • Presidente Juscelino

  • Presidente Kubitschek

  • Presidente Olegário

  • Prudente de Morais

  • Quartel Geral

  • Queluzito

  • Raposos

  • Raul Soares

  • Recreio

  • Reduto

  • Resende Costa

  • Resplendor

  • Ressaquinha

  • Ribeirão das Neves

  • Ribeirão Vermelho

  • Rio Acima

  • Rio Casca

  • Rio Doce

  • Rio Espera

  • Rio Manso

  • Rio Novo

  • Rio Paranaíba

  • Rio Piracicaba

  • Rio Pomba

  • Rio Preto

  • Rio Vermelho

  • Ritápolis

  • Rochedo de Minas

  • Rodeiro

  • Romaria

  • Rosário da Limeira

  • Sabará

  • Sabinópolis

  • Sacramento

  • Santa Bárbara

  • Santa Bárbara do Leste

  • Santa Bárbara do Monte Verde

  • Santa Bárbara do Tugúrio

  • Santa Cruz de Minas

  • Santa Cruz do Escalvado

  • Santa Efigênia de Minas

  • Santa Helena de Minas

  • Santa Juliana

  • Santa Luzia

  • Santa Margarida

  • Santa Maria de Itabira

  • Santa Maria do Suaçuí

  • Santana da Vargem

  • Santana de Cataguases

  • Santana de Pirapama

  • Santana do Deserto

  • Santana do Garambéu

  • Santana do Jacaré

  • Santana do Manhuaçu

  • Santana do Paraíso

  • Santana do Riacho

  • Santana dos Montes

  • Santa Rita de Caldas

  • Santa Rita de Ibitipoca

  • Santa Rita de Jacutinga

  • Santa Rita de Minas

  • Santa Rita do Itueto

  • Santa Rita do Sapucaí

  • Santa Rosa da Serra

  • Santa Vitória

  • Santo Antônio do Amparo

  • Santo Antônio do Aventureiro

  • Santo Antônio do Grama

  • Santo Antônio do Itambé

  • Santo Antônio do Monte

  • Santo Antônio do Rio Abaixo

  • Santo Hipólito

  • Santos Dumont

  • São Bento Abade

  • São Brás do Suaçuí

  • São Domingos das Dores

  • São Domingos do Prata

  • São Félix de Minas

  • São Francisco de Paula

  • São Francisco de Sales

  • São Francisco do Glória

  • São Geraldo

  • São Geraldo da Piedade

  • São Geraldo do Baixio

  • São Gonçalo do Abaeté

  • São Gonçalo do Pará

  • São Gonçalo do Rio Abaixo

  • São Gonçalo do Rio Preto

  • São Gonçalo do Sapucaí

  • São Gotardo

  • São João Batista do Glória

  • São João da Mata

  • São João del Rei

  • São João do Manhuaçu

  • São João do Manteninha

  • São João do Oriente

  • São João Evangelista

  • São João Nepomuceno

  • São Joaquim de Bicas

  • São José da Barra

  • São José da Lapa

  • São José da Safira

  • São José da Varginha

  • São José do Alegre

  • São José do Divino

  • São José do Goiabal

  • São José do Jacuri

  • São José do Mantimento

  • São Lourenço

  • São Miguel do Anta

  • São Pedro da União

  • São Pedro dos Ferros

  • São Pedro do Suaçuí

  • São Roque de Minas

  • São Sebastião da Bela Vista

  • São Sebastião da Vargem Alegre

  • São Sebastião do Anta

  • São Sebastião do Maranhão

  • São Sebastião do Oeste

  • São Sebastião do Paraíso

  • São Sebastião do Rio Preto

  • São Sebastião do Rio Verde

  • São Thomé das Letras

  • São Tiago

  • São Tomás de Aquino

  • São Vicente de Minas

  • Sapucaí-Mirim

  • Sardoá

  • Sarzedo

  • Sem-Peixe

  • Senador Amaral

  • Senador Cortes

  • Senador Firmino

  • Senador José Bento

  • Senador Modestino Gonçalves

  • Senhora de Oliveira

  • Senhora do Porto

  • Senhora dos Remédios

  • Sericita

  • Seritinga

  • Serra Azul de Minas

  • Serra da Saudade

  • Serra dos Aimorés

  • Serra do Salitre

  • Serrania

  • Serranos

  • Serro

  • Sete Lagoas

  • Setubinha

  • Silveirânia

  • Silvianópolis

  • Simão Pereira

  • Simonésia

  • Sobrália

  • Soledade de Minas

  • Tabuleiro

  • Taparuba

  • Tapira

  • Tapiraí

  • Taquaraçu de Minas

  • Tarumirim

  • Teixeiras

  • Teófilo Otoni

  • Timóteo

  • Tiradentes

  • Tiros

  • Tocantins

  • Tocos do Moji

  • Toledo

  • Tombos

  • Três Corações

  • Três Marias

  • Três Pontas

  • Tumiritinga

  • Tupaciguara

  • Turmalina

  • Turvolândia

  • Ubá

  • Ubaporanga

  • Uberaba

  • Uberlândia

  • Umburatiba

  • União de Minas

  • Urucânia

  • Vargem Alegre

  • Vargem Bonita

  • Varginha

  • Varjão de Minas

  • Várzea da Palma

  • Vazante

  • Veredinha

  • Veríssimo

  • Vermelho Novo

  • Vespasiano

  • Viçosa

  • Vieiras

  • Virgínia

  • Virginópolis

  • Virgolândia

  • Visconde do Rio Branco

  • Volta Grande

    Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

  • Wenceslau Braz

Tópicos relacionados:

alerta granizo inmet minas-gerais sexta-feira tempestade

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay