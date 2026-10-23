Minas tem 741 cidades em alerta de tempestade e granizo nesta sexta-feira

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para tempestades válido para 741 municípios de Minas Gerais, nesta sexta-feira (23/10). O aviso entrou em vigor pela manhã, às 8h45, e é válido até as 23h59 de hoje.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O que esperar do tempo

De acordo com o órgão, a previsão é de chuvas entre 20 e 30 mm/h, podendo chegar a 50 mm/dia. Além disso, pode haver ventos intensos, de 40 a 60 km/h, com possibilidade de queda de granizo em pontos isolados.

Apesar da classificação de "Perigo Potencial" (grau de severidade amarelo), o Inmet alerta para riscos secundários, como um baixo risco de corte no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, pequenos alagamentos e danos leves em plantações.

Regiões de Minas Gerais afetadas

O temporal e os ventos fortes podem atingir diferentes regiões mineiras, como:

Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba

Central Mineira

Zona da Mata

Vale do Rio Doce

Oeste de Minas

Sul/Sudoeste de Minas

Vale do Mucuri

Campo das Vertentes

Metropolitana de Belo Horizonte

Jequitinhonha

Norte de Minas

Noroeste de Minas

Recomendações

A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros orientam a população das áreas sob alerta a redobrar os cuidados durante a tempestade:

Evite abrigo sob árvores, devido ao risco de quedas e descargas elétricas.

Não estacione veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda.

Desconecte aparelhos eletrônicos das tomadas para evitar danos causados por possíveis oscilações ou raios.

Em caso de emergências ou ocorrências graves, a população deve acionar imediatamente a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Os 741 municípios em alerta