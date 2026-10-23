Com chegada das chuvas, dispositivo ajuda a proteger eletrodomésticos contra raios

O setor de Meteorologia da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) registrou cerca de 1,7 milhão de descargas atmosféricas em Minas Gerais entre janeiro e setembro de 2026. Com o início do período chuvoso, marcado por temporais frequentes, a empresa reforça o alerta para a proteção das redes elétricas residenciais.

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O Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS) surge como alternativa para evitar danos a aparelhos eletrônicos, sendo um equipamento acessível instalado no quadro de distribuição. O dispositivo desvia para o aterramento as correntes geradas por elevações repentinas de tensão, causadas por raios que atingem a fiação ou áreas próximas.

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A proteção não é absoluta e depende das características do imóvel, mas esse mecanismo impede que oscilações alcancem aparelhos como televisores, computadores, geladeiras e máquinas de lavar. A recomendação da companhia exige a contratação de eletricista qualificado para verificar a rede interna e escolher o modelo correto conforme as normas técnicas.

Segurança para aparelhos e pessoas

Outro equipamento importante nas residências é o Dispositivo Diferencial Residual (DR), também chamado de IDR, que identifica fugas de corrente e desliga o circuito de forma automática, evitando choques elétricos. O DPS atua na proteção dos eletrodomésticos, enquanto o IDR foca na integridade dos moradores.

A técnica de Segurança do Trabalho da Cemig, Geziane Calixto, destaca a relevância de medidas preventivas antes do agravamento do clima:

"Com a chegada das chuvas, aumenta a preocupação com os efeitos das descargas atmosféricas sobre as instalações elétricas. O DPS é uma solução relativamente simples, que pode ajudar a evitar prejuízos com a queima de equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos. Mas é importante lembrar que a proteção depende de uma instalação adequada, com aterramento e avaliação de um profissional qualificado. A prevenção é sempre o melhor caminho para garantir mais segurança dentro de casa", destaca.

Prevenção contra acidentes domésticos

Imóveis antigos ou que receberam novos aparelhos demandam manutenção periódica: chuveiros elétricos, micro-ondas, fritadeiras elétricas e ferros de passar exigem tomadas compatíveis. O uso de adaptadores inadequados, benjamins e extensões pode provocar sobrecarga, superaquecimento e incêndios.

A Cemig orienta a revisão do sistema de aterramento e das tomadas. O padrão brasileiro com três pinos traz um contato específico para o condutor de proteção. A retirada desse terceiro pino ou a aplicação de adaptadores impróprios prejudica o funcionamento seguro dos equipamentos.

Durante tempestades com raios, a orientação determina retirar aparelhos sensíveis da tomada com antecedência segura e proíbe intervenções na rede. O DPS não substitui o sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA), conhecido como para-raios. Os dois recursos desempenham funções distintas e atuam de maneira complementar nas edificações.

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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.