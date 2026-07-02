Raio queimou sua TV? Dispositivos que protegem seus eletrodomésticos

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Tempestades com raios representam um temor comum para proprietários de eletrônicos: a queima de eletrodomésticos por picos de energia. Uma descarga elétrica na rede pode causar um prejuízo de milhares de reais em segundos, danificando televisores, computadores e geladeiras. No entanto, existem dispositivos específicos no mercado, como os protetores contra surtos (DPS), que podem evitar esse problema.

Quando um raio atinge a rede elétrica, mesmo a quilômetros de distância, ele gera um surto de tensão que viaja pela fiação e chega às tomadas. A voltagem se eleva de forma abrupta e intensa, superando o que os componentes eletrônicos são capazes de suportar. É nesse momento que os aparelhos queimam.

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O que é e como funciona o DPS?

O Protetor contra Surtos, ou DPS, é um dispositivo projetado para detectar essa elevação súbita de tensão. Ao identificar o pico, ele desvia o excesso de energia para o fio de aterramento da residência, impedindo que a sobrecarga chegue ao eletrodoméstico conectado. A ação é quase instantânea e protege os circuitos internos dos equipamentos.

Existem diferentes tipos de DPS, divididos em classes. Os de Classe I e II são instalados diretamente no quadro de distribuição de energia da casa ou do prédio, oferecendo uma proteção geral. Já o DPS de Classe III é o mais acessível e conhecido: um dispositivo portátil, similar a um adaptador, que se conecta diretamente na tomada para proteger um aparelho específico.

Filtro de linha e nobreak são suficientes?

Muitas pessoas confundem o filtro de linha com um protetor. Embora parecidos, a função principal do filtro é atenuar pequenas interferências e ruídos da rede elétrica, e não suportar grandes surtos de tensão como os causados por raios. Sua capacidade de proteção é limitada e, na maioria dos casos, insuficiente.

O nobreak, por sua vez, tem como objetivo principal fornecer energia temporária por meio de uma bateria interna em caso de apagão. Alguns modelos mais avançados incluem um DPS interno, oferecendo dupla função. Contudo, é fundamental verificar nas especificações do produto se ele de fato oferece proteção contra surtos elétricos.

A forma mais segura de proteger os equipamentos ainda é a combinação de soluções. Para uma proteção completa, o ideal é ter um DPS instalado no quadro de luz e usar protetores individuais nos aparelhos mais sensíveis e caros. E, claro, a recomendação mais antiga continua válida: durante tempestades muito intensas, desconectar os eletrônicos da tomada é a garantia máxima de segurança.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.