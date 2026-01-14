Como proteger seus aparelhos eletrônicos durante uma tempestade de raios

Uma tempestade com raios pode causar prejuízos de milhares de reais em aparelhos eletrônicos dentro de casa. As descargas elétricas que atingem a rede de energia provocam surtos de tensão capazes de queimar instantaneamente televisões, computadores, geladeiras e outros equipamentos sensíveis, mesmo que não estejam em uso no momento.

Contudo, algumas atitudes simples podem evitar essa dor de cabeça e proteger seus bens. A principal recomendação, e também a mais eficaz, é desconectar todos os aparelhos eletrônicos da tomada assim que a tempestade começar. Essa medida impede que a sobrecarga de energia chegue até os dispositivos.

É importante lembrar de retirar não apenas o cabo de força, mas também outros fios conectados à rede externa. Cabos de antena, de internet e de telefone também podem conduzir a alta voltagem de um raio e danificar os circuitos internos dos equipamentos.

Como se proteger antes da tempestade

Para quem busca uma proteção contínua, principalmente em regiões com alta incidência de raios, o investimento em Dispositivos de Proteção contra Surtos (DPS) é uma solução inteligente. Eles funcionam como um filtro, desviando picos de tensão para o sistema de aterramento da residência.

Existem modelos de DPS que são instalados diretamente no quadro de distribuição de energia, protegendo toda a casa. Há também versões individuais, parecidas com adaptadores de tomada, que oferecem uma camada extra de segurança para aparelhos específicos, como o computador do escritório ou a smart TV da sala. Muitos desses dispositivos individuais possuem um LED indicador que mostra se a proteção ainda está ativa.

É fundamental não confundir esses dispositivos com réguas de tomada comuns, que apenas multiplicam conexões. Apenas os produtos que indicam explicitamente a função de DPS ou protetor contra surtos garantem a proteção contra os surtos elétricos causados por raios.

Outro ponto de atenção é o momento de religar os aparelhos. O ideal é esperar cerca de 10 a 15 minutos após o fim da tempestade. A rede elétrica pode apresentar instabilidade mesmo depois que a chuva e os raios cessaram, e um novo pico de energia ainda pode ocorrer.

