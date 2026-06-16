Como proteger seus eletrônicos durante uma tempestade com raios

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

Com os alertas de chuva intensa se tornando mais frequentes, a preocupação com os aparelhos eletrônicos aumenta. Uma única descarga elétrica durante uma tempestade pode queimar televisores, geladeiras, computadores e outros equipamentos, causando um prejuízo considerável. Felizmente, algumas medidas simples e eficazes podem proteger seus bens e evitar dor de cabeça.

A ação mais segura e garantida é desconectar os aparelhos diretamente da tomada. Isso vale não apenas para o cabo de energia, mas também para cabos de rede, telefone e antena, que também podem conduzir a sobrecarga elétrica. Retirar os plugs impede fisicamente que a corrente excessiva de um raio atinja os circuitos sensíveis dos equipamentos.

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Dê atenção especial ao seu roteador de internet. Por estar conectado tanto à rede elétrica quanto aos cabos externos de telefonia ou fibra óptica, ele é um dos equipamentos mais vulneráveis a surtos elétricos e frequentemente o primeiro a queimar.

Durante a tempestade, também é importante evitar o uso de telefones com fio e ficar longe de janelas, portas metálicas e da própria fiação elétrica da casa. Evite manusear tomadas e cabos durante os picos da tempestade, pois o risco de choque é maior. A recomendação é aguardar a chuva forte e os raios passarem antes de reconectar e voltar a usar os dispositivos.

Como se prevenir antes da chuva

Para quem busca uma proteção contínua, investir em dispositivos de segurança é o melhor caminho. Os protetores contra surtos, conhecidos como DPS (Dispositivo de Proteção contra Surtos), são uma solução acessível e eficiente. Eles funcionam como um escudo, desviando o excesso de voltagem para o fio terra antes que chegue aos seus aparelhos.

É fundamental não confundir esses protetores com filtros de linha comuns ou réguas de tomada, que não oferecem a mesma proteção contra descargas elétricas. O DPS é projetado especificamente para lidar com picos de energia súbitos e de alta intensidade.

Outra opção mais robusta, especialmente para computadores e equipamentos de trabalho, é o nobreak. Além de proteger contra surtos de tensão, ele possui uma bateria interna que mantém o aparelho ligado por alguns minutos em caso de queda de energia. Isso permite que você salve seus arquivos e desligue o sistema com segurança.

Verificar a instalação elétrica do imóvel também é uma medida preventiva crucial. Um sistema de aterramento bem feito é essencial para que os dispositivos de proteção funcionem corretamente, pois é ele que garante o caminho seguro para a descarga elétrica ser desviada para o solo. Sem um aterramento adequado, até os melhores protetores perdem sua eficácia.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.