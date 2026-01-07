Como se proteger de raios durante uma tempestade? Veja 7 dicas vitais

Com a instabilidade do tempo e os alertas de chuvas intensas, principalmente na região Sudeste, a preocupação com raios volta a ser um tema central. O Brasil é o país com a maior incidência de descargas elétricas no mundo, registrando cerca de 77 milhões de raios anualmente. Saber como agir durante uma tempestade é vital para garantir a segurança pessoal e de sua família.

As orientações variam dependendo se você está em um ambiente fechado ou em uma área externa. Medidas simples podem evitar acidentes graves, já que a eletricidade de um raio procura sempre o caminho mais curto e de menor resistência para chegar ao solo, utilizando estruturas altas e condutoras de eletricidade.

Para ajudar a se proteger, reunimos as principais recomendações para antes e durante uma tempestade com raios.

O que fazer para se proteger dentro de casa

1. Afaste-se de portas e janelas: evite ficar próximo a locais que tenham contato com a área externa. Mantenha-os fechados para diminuir o risco de uma descarga elétrica entrar no ambiente.

2. Desconecte aparelhos eletrônicos: retire da tomada equipamentos como televisões, computadores e carregadores de celular. A sobrecarga na rede elétrica causada por um raio pode danificar os dispositivos e causar incêndios.

3. Evite o uso de telefones com fio: a fiação telefônica pode conduzir a eletricidade de uma descarga que atinja a rede externa. Telefones sem fio e celulares são mais seguros, desde que não estejam carregando conectados à tomada.

4. Fique longe de encanamentos: não tome banho, lave louça ou utilize torneiras durante a tempestade. Canos e estruturas metálicas de banheiros e cozinhas são excelentes condutores de eletricidade e podem levar a corrente de um raio até você.

Cuidados essenciais em áreas externas

5. Procure um abrigo seguro: ao primeiro sinal de tempestade, busque refúgio em uma edificação fechada ou em um carro com o teto de metal. A estrutura metálica do veículo cria uma proteção conhecida como Gaiola de Faraday, que dissipa a eletricidade pela parte externa, mantendo o interior seguro. Mantenha os vidros fechados.

6. Evite locais abertos e altos: não permaneça em campos de futebol, praias, topos de morros ou perto de cercas de arame e varais metálicos. Se estiver em um local sem abrigo, como último recurso, agache-se com os pés juntos e a cabeça entre os joelhos, minimizando o contato com o solo. Não se deite no chão.

7. Saia imediatamente da água: se estiver em uma piscina, rio ou no mar, saia imediatamente. A água é uma ótima condutora de eletricidade, e o risco de ser atingido por uma descarga, mesmo que ela caia a uma certa distância, é muito alto. O mesmo vale para barcos pequenos e abertos.

