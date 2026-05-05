5 aparelhos para proteger seus eletrônicos de picos de energia

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

A instabilidade no fornecimento de energia elétrica, marcada por picos e quedas de tensão, representa um risco constante para aparelhos eletrônicos. A necessidade de investimentos constantes na modernização das redes elétricas reforça a importância de proteger equipamentos em casa e no trabalho.

Danos em televisões, computadores, consoles de videogame e geladeiras podem causar prejuízos significativos. Para evitar problemas, existem dispositivos projetados para proteger os eletrônicos dessas variações. Conhecer as opções disponíveis é o primeiro passo para garantir a segurança e a durabilidade dos seus aparelhos.

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1. Filtro de linha

O filtro de linha é a solução mais simples e acessível. Sua função principal é atenuar ruídos e pequenas interferências na rede elétrica, além de oferecer proteção básica contra sobrecargas por meio de um fusível ou disjuntor rearmável.

Alguns modelos mais avançados também incluem varistores para proteção básica contra surtos elétricos moderados. É ideal para conectar múltiplos aparelhos de baixo consumo em uma única tomada, mas sua capacidade de proteção contra surtos intensos é limitada.

2. Protetor eletrônico

Um degrau acima do filtro de linha, o protetor eletrônico oferece uma segurança mais robusta. Ele é equipado com um componente chamado varistor, que absorve e desvia os picos de alta tensão, protegendo os aparelhos conectados (quando há aterramento adequado, a energia excedente é escoada com mais eficiência). É a escolha recomendada para equipamentos mais sensíveis, como computadores, televisores e sistemas de som, por ter uma resposta mais rápida e eficaz contra surtos.

3. Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS)

O DPS é uma solução completa que protege toda a instalação elétrica do imóvel. Instalado diretamente no quadro de distribuição de energia, ele atua como uma barreira primária, desviando para a terra as descargas elétricas de alta intensidade, como as causadas por raios. A instalação deve ser feita por um profissional qualificado e garante a proteção de todos os equipamentos conectados às tomadas da residência ou escritório.

Vale ressaltar que a eficácia de dispositivos com varistor e do DPS depende de uma instalação elétrica com aterramento adequado.

4. Estabilizador

Embora seu uso tenha diminuído com a evolução das fontes de alimentação dos eletrônicos modernos, o estabilizador ainda tem sua utilidade. Sua função é corrigir variações lentas de tensão, elevando-a quando está baixa ou reduzindo-a quando está alta, garantindo um fornecimento mais constante. No entanto, ele não é eficaz contra os picos de energia, que são variações rápidas e de alta intensidade.

5. Nobreak (UPS)

O nobreak é o dispositivo de proteção mais completo do mercado. Além de oferecer as mesmas proteções de um protetor eletrônico contra surtos e ruídos, ele possui uma bateria interna. Em caso de uma queda total de energia, essa bateria assume o fornecimento, mantendo os aparelhos ligados por tempo suficiente para que o usuário possa salvar seus trabalhos e desligá-los de forma segura, evitando a perda de dados e danos aos componentes.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.