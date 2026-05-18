Tempestades e eletrônicos: o que desconectar para evitar danos por surtos elétricos

Em áreas urbanas e rurais, a combinação entre tempestades e o uso intenso de equipamentos eletrônicos domésticos cria um cenário em que pequenos descuidos podem resultar em prejuízos consideráveis. Durante chuvas fortes, relâmpagos e oscilações na rede elétrica aumentam o risco de danos em aparelhos conectados à tomada, mesmo quando estão desligados no botão. Por isso, a proteção de eletrônicos durante tempestades deixou de ser apenas uma recomendação genérica e passou a fazer parte das orientações de segurança divulgadas por profissionais de engenharia elétrica e por órgãos de proteção ao consumidor.

Especialistas explicam que boa parte das queimas de aparelhos em dias de chuva está ligada a surtos de tensão causados por descargas atmosféricas, que podem viajar pela rede de energia, cabos de internet e sistemas de antena. Computadores, roteadores, televisores e videogames figuram entre os dispositivos mais vulneráveis, devido à presença de componentes eletrônicos sensíveis. Em muitos casos, o simples hábito de puxar o plugue da tomada antes da tempestade reduziria significativamente a chance de dano permanente e até de princípio de incêndio.

Proteção de eletrônicos na tempestade: por que desligar da tomada é essencial?

O conceito de proteção de eletrônicos durante tempestades se baseia em um princípio simples: se não há conexão elétrica física, o caminho para a corrente de surto fica interrompido. Quando um raio cai nas proximidades, ele pode induzir picos de tensão que se propagam pela rede de distribuição. Esses picos, conhecidos como surtos elétricos, chegam às residências através dos fios de energia, telefone, cabos de TV e rede de dados. Mesmo que o disjuntor geral não desarme, a tensão momentânea pode ultrapassar facilmente os limites suportados por fontes e circuitos integrados de aparelhos domésticos.

Nesse cenário, apenas apertar o botão de desligar da TV, do computador ou do modem não resolve o problema. O botão geralmente interrompe o funcionamento lógico do equipamento, mas não isola totalmente a alimentação interna. Em alguns modelos, há ainda consumo em modo de espera, com pequenas partes do circuito energizadas para permitir funções como stand-by, conexão remota ou resposta ao controle. Isso significa que, na presença de um surto, há caminho disponível para que a corrente atinja esses componentes, provocando queima, curto-circuito e, em situações extremas, incêndio no ponto de instalação.

Oscilações na rede e descargas próximas já são suficientes para danificar TVs, roteadores e computadores conectados – depositphotos.com / dleindecdp



Quais aparelhos precisam ser desconectados antes da chuva forte?

Entre os dispositivos domésticos, alguns merecem atenção especial por concentrarem eletrônica sensível e, muitas vezes, estarem conectados a mais de um tipo de cabo. Em ordem prática, especialistas em segurança recomendam dar prioridade à desconexão dos seguintes equipamentos antes ou no início de uma tempestade:

Roteadores e modems de internet , ligados tanto à tomada quanto a cabos de rede ou linha telefônica;

, ligados tanto à tomada quanto a cabos de rede ou linha telefônica; Computadores de mesa, notebooks e monitores , incluindo estabilizadores e nobreaks conectados à rede;

, incluindo estabilizadores e nobreaks conectados à rede; Televisores, receptores de TV por assinatura e streaming , geralmente ligados a antena externa ou cabo coaxial;

, geralmente ligados a antena externa ou cabo coaxial; Videogames, sistemas de som e caixas amplificadas , que costumam permanecer em stand-by;

, que costumam permanecer em stand-by; Eletrodomésticos com placa eletrônica, como micro-ondas modernos, aparelhos de ar-condicionado, máquinas de lavar e geladeiras com controles digitais.

Para reduzir o risco, a orientação é remover o plugue da tomada e, quando houver, também desconectar cabos de antena e de dados. Em sistemas de TV por assinatura ou internet via cabo, a descarga pode chegar tanto pela rede elétrica quanto pelo cabo coaxial. Em equipamentos interligados, como computador, impressora, roteador e nobreak, todos os fios que podem servir de caminho para a corrente devem ser avaliados. A proteção de eletrônicos em tempestades, portanto, envolve não apenas a tomada de energia, mas todo o conjunto de conexões físicas disponíveis.

Como funcionam surtos de tensão e por que o botão não protege o circuito?

Do ponto de vista da física, o raio é uma descarga de altíssima corrente, que pode ultrapassar dezenas de milhares de amperes. Mesmo quando não atinge diretamente uma residência, a corrente que passa pela rede de distribuição provoca variações bruscas de tensão. Esse aumento repentino gera uma onda de surto que percorre fios e cabos em busca de caminhos condutores. Em equipamentos eletrônicos, as trilhas da placa de circuito impresso e os componentes semicondutores oferecem esses caminhos.

Um aparelho desligado apenas no botão continua ligado às fases e ao neutro da instalação por meio de sua fonte de alimentação. Mesmo sem funcionar visivelmente, capacitores, diodos e transistores podem receber parte dessa tensão excedente. Muitos projetos incluem componentes de proteção, como varistores e fusíveis, porém eles têm limites. Surto acima da capacidade de absorção provoca perfuração da isolação, aquecimento e, em alguns casos, a famosa queima instantânea da fonte. Normas técnicas de instalações elétricas residenciais, como as adotadas no Brasil, preveem o uso de dispositivos de proteção contra surtos (DPS) no quadro de distribuição, mas isso não elimina a necessidade de cuidados adicionais com aparelhos sensíveis.

Além da rede de energia, cabos de rede e antenas formam estruturas longas que funcionam como verdadeiras antenas indutivas para campos elétricos e magnéticos gerados por descargas atmosféricas. Mesmo sem contato direto com o raio, a indução eletromagnética pode gerar diferenças de potencial suficientes para danificar portas de rede, modems, roteadores e entradas de TV. Por esse motivo, a proteção de eletrônicos durante tempestades deve considerar também a retirada do cabo de antena da TV, o desligamento do cabo de internet no modem e a utilização de protetores específicos para dados, quando previstos pelo fabricante.

Retirar da tomada e desconectar cabos de energia, internet e antena é uma das formas mais eficazes de evitar prejuízos – depositphotos.com / KateNovikova



Quais medidas práticas reduzem danos e riscos de incêndio?

Para transformar a teoria em rotina de segurança, famílias costumam adotar um pequeno roteiro sempre que há previsão de tempestades mais intensas. A ideia é criar hábitos simples que, repetidos, diminuem as chances de dano material e de princípios de incêndio em tomadas, extensões ou filtros de linha. Um conjunto básico de ações pode ser organizado em poucos passos.

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Ao perceber aproximação de nuvens de chuva com descargas elétricas, priorizar a casa inteira e identificar os principais aparelhos eletrônicos conectados. Desligar esses dispositivos pelo botão, aguardar alguns segundos e em seguida retirar o plugue da tomada, segurando sempre pelo corpo do plugue, não pelo fio. Desconectar cabos de antena, cabos de rede e linhas telefônicas ligados diretamente a modems, roteadores e televisores. Evitar o uso de extensões improvisadas e benjamins sobrecarregados; quando possível, utilizar filtros de linha certificados e dispositivos de proteção contra surtos instalados por profissional habilitado. Após a tempestade, reconectar os equipamentos de forma gradual, observando se há cheiro de queimado, aquecimento anormal em tomadas ou funcionamento irregular, sinais que indicam necessidade de avaliação técnica.

Engenharia elétrica e normas de segurança convergem ao indicar que a proteção de eletrônicos durante tempestades depende de uma combinação entre instalação adequada, dispositivos de proteção na rede e hábitos preventivos dentro de casa. Ao incorporar o ato de desligar da tomada roteadores, computadores, televisores e outros aparelhos sensíveis sempre que a chuva forte se aproxima, moradores reduzem a probabilidade de prejuízos, preservam seus equipamentos e colaboram para um ambiente doméstico mais seguro, especialmente em regiões com alta incidência de raios.