Casa segura na tempestade: o que fazer para evitar danos e acidentes

Com alertas de chuvas fortes e tempestades se tornando mais frequentes em várias regiões do Brasil, proteger a casa contra possíveis danos é uma preocupação imediata. Ações preventivas simples, realizadas antes e durante os temporais, podem evitar grandes prejuízos financeiros e, principalmente, garantir a segurança dos moradores.

Adotar uma rotina de manutenção e saber como agir no momento crítico faz toda a diferença para atravessar o período de instabilidade climática com mais tranquilidade. Preparar o imóvel não exige grandes investimentos, apenas atenção a pontos estratégicos que costumam ser mais vulneráveis.

O que fazer antes da chuva chegar

A preparação é a etapa mais importante para minimizar riscos. Uma vistoria completa na área externa do imóvel pode identificar problemas que, se não corrigidos, se agravam com a força da água e do vento. Comece pelas tarefas mais simples e eficazes.

Limpe calhas, ralos e qualquer outra saída de água. O acúmulo de folhas e sujeira impede o escoamento correto, causando transbordamentos que levam a infiltrações no telhado e nas paredes. Verifique também a vedação de portas e janelas, além de garantir que as telhas estão bem encaixadas e que não há nenhuma quebrada.

Outro ponto de atenção são as árvores. Galhos grandes e secos que estejam próximos da fiação elétrica ou sobre o telhado devem ser podados. Durante uma ventania, eles podem cair e causar sérios estragos. Recolha também objetos que possam ser arremessados pelo vento, como vasos, lixeiras e móveis de jardim.

É recomendável também preparar um kit de emergência com itens essenciais, como lanternas, pilhas, água potável, alimentos não perecíveis e um estojo de primeiros socorros. Deixe-o em um local de fácil acesso.

Cuidados durante a tempestade

Quando a chuva forte começar, a prioridade é a segurança. A primeira medida é desconectar da tomada todos os aparelhos eletrônicos, como televisões, computadores e micro-ondas. As descargas elétricas que acompanham as tempestades podem queimá-los, mesmo com o uso de protetores de surto.

Mantenha portas e janelas bem fechadas para evitar que o vento e a água invadam a casa. Fique longe de estruturas metálicas, como portões e janelas, pois elas podem conduzir eletricidade em caso de queda de raios nas proximidades.

Evite usar telefones com fio e o chuveiro elétrico durante a tempestade. Caso a rua comece a alagar, desligue o disjuntor de energia para evitar o risco de choques elétricos. Se precisar sair, jamais enfrente áreas alagadas, seja a pé ou de carro.

Após a passagem do temporal

Assim que a chuva passar e for seguro sair, faça uma inspeção cuidadosa ao redor da casa. Verifique se há fios elétricos caídos na rua e não se aproxime. Procure por telhas deslocadas, rachaduras em muros ou sinais de infiltração que não existiam antes.

Se identificar qualquer dano, fotografe tudo. Esses registros são essenciais para acionar o seguro residencial, caso você tenha um. Comunicar a seguradora rapidamente agiliza o processo de avaliação e reparo dos prejuízos causados pelo mau tempo.

Em caso de emergências, como desabamentos, alagamentos graves ou queda de árvores que ofereçam risco, acione os órgãos competentes. Ligue para a Defesa Civil (199) ou para o Corpo de Bombeiros (193).

