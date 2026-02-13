Como proteger sua casa e seus eletrônicos durante uma tempestade forte

Com a aproximação de tempestades fortes, a preocupação com danos em casa e a queima de aparelhos eletrônicos aumenta consideravelmente. Medidas preventivas simples, no entanto, podem evitar prejuízos e garantir a segurança de todos. A preparação correta é a chave para atravessar o mau tempo sem surpresas desagradáveis.

Adotar uma rotina de cuidados antes e durante a chuva intensa faz toda a diferença. As ações envolvem desde a proteção de equipamentos sensíveis até a verificação da estrutura do imóvel, minimizando os riscos associados a raios, ventanias e grande volume de água.

Leia Mais

O que fazer para proteger os eletrônicos?

A principal recomendação é desconectar todos os equipamentos eletrônicos da tomada. Isso inclui televisores, computadores, micro-ondas e até mesmo pequenos carregadores. A medida impede que uma descarga elétrica na rede de energia atinja e danifique os aparelhos.

Descargas elétricas podem viajar quilômetros pela fiação e causar picos de tensão que queimam os dispositivos instantaneamente. Por isso, não basta apenas desligá-los no botão. Para sua segurança, ao desconectar os equipamentos, certifique-se de estar calçado e seco, puxando sempre pelo plugue e nunca pelo fio. A remoção completa da tomada é a única forma de garantir a proteção.

Não se esqueça de desconectar também os cabos de internet, telefone e antenas de TV. A sobrecarga pode vir por qualquer um desses caminhos e danificar modems, roteadores e televisores. Filtros de linha oferecem alguma segurança, mas não são totalmente eficazes contra raios mais fortes. Após a tempestade passar, é recomendável aguardar pelo menos 30 minutos após o último raio ou trovão para religar os aparelhos, pois a rede pode continuar instável.

Como preparar a estrutura da casa

Além dos eletrônicos, a estrutura da residência exige atenção para minimizar riscos de infiltrações e destelhamentos. Para residências em áreas com alta incidência de raios, a instalação profissional de para-raios é uma medida de segurança adicional recomendada. Um checklist rápido pode ajudar a organizar as tarefas antes da chegada da tempestade:

Revise o telhado: verifique se há telhas soltas ou quebradas que possam ser arrancadas pelo vento ou permitir a entrada de água. A manutenção prévia evita grandes dores de cabeça.

Limpe calhas e ralos: o acúmulo de folhas e sujeira impede o escoamento correto da água da chuva. Isso pode causar transbordamentos e infiltrações nas paredes e lajes.

Feche bem portas e janelas: certifique-se de que todas as aberturas estejam bem travadas para evitar que a força do vento e da chuva as danifiquem ou causem estragos internos.

Recolha objetos externos: móveis de jardim, vasos de plantas, lixeiras e outros itens soltos no quintal ou na varanda podem se tornar projéteis perigosos com ventos fortes.

Pode árvores próximas: galhos muito grandes, secos ou doentes representam um risco de queda sobre a casa, a rede elétrica ou veículos. A poda preventiva é uma medida de segurança importante. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.