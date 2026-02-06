Como proteger seus eletrônicos durante quedas de energia e tempestades

Com a maior frequência de tempestades, especialmente durante o verão, cresce a preocupação com um problema comum: a queima de aparelhos eletrônicos por instabilidade na rede elétrica. Geladeiras, televisões e computadores podem ser danificados em segundos por picos de tensão, que ocorrem durante quedas e retornos abruptos de eletricidade. Adotar medidas simples, no entanto, pode evitar um grande prejuízo financeiro.

O maior perigo geralmente não está na queda de energia em si, mas no momento em que a eletricidade retorna. A volta pode acontecer com uma voltagem muito acima do normal, causando uma sobrecarga que os circuitos dos equipamentos não suportam. Essa variação súbita é o que causa os danos, muitas vezes irreversíveis.

O que fazer para evitar prejuízos

A prevenção é a melhor estratégia para proteger seus bens. Durante tempestades com raios ou quando perceber oscilações na rede, algumas ações são essenciais para garantir a segurança dos aparelhos. Confira as principais recomendações:

Desconecte tudo da tomada: A medida mais eficaz e sem custo é retirar os eletrônicos da tomada. Priorize os mais caros e sensíveis, como TVs, computadores, videogames e micro-ondas. Lembre-se também de desconectar cabos de rede e de antena, pois eles também podem conduzir a sobrecarga.

Use protetores de surto (DPS): Filtros de linha de boa qualidade e, principalmente, os Dispositivos de Proteção contra Surtos (DPS), atuam como uma barreira. Eles são projetados para desviar picos de tensão, impedindo que a sobrecarga chegue ao seu equipamento.

Espere a rede estabilizar: Após a energia voltar, aguarde alguns minutos antes de conectar os aparelhos novamente. Uma espera de cinco a dez minutos é uma boa prática preventiva para que o fornecimento se normalize, diminuindo o risco de um novo pico de tensão danificar os eletrônicos.

Considere um nobreak (UPS): Para equipamentos críticos como computadores, servidores ou modems de internet, um nobreak é a proteção mais completa. Além de proteger contra surtos, ele fornece energia temporária, permitindo salvar arquivos e desligar os aparelhos em segurança.

Caso um equipamento seja danificado, é importante documentar o ocorrido. Anote o dia e o horário aproximado da queda de energia para facilitar qualquer procedimento futuro.

Com essas informações em mãos, o consumidor deve entrar em contato com a distribuidora de energia para verificar os procedimentos para solicitar o ressarcimento por danos elétricos. É fundamental consultar os canais de atendimento oficiais para obter informações sobre como registrar a ocorrência e quais são os prazos para a análise do pedido.

