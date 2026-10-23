BH terá passeio noturno para contemplar a paisagem da cidade
Inscrições para o percurso começam nesta sexta-feira (23/10); passeio proporciona vista privilegiada de Belo Horizonte
compartilhe
Estão abertas as inscrições para mais uma edição da “Trilha ao Luar”, evento turístico gratuito que permitirá aos participantes ter uma vista privilegiada de Belo Horizonte. A atividade, promovida pela prefeitura, será realizada na próxima terça-feira (27/10), a partir das 18h30, no Parque da Serra do Curral, região Centro-Sul da capital. Para se inscrever, é necessário acessar o Portal de Serviços da PBH. As vagas são limitadas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Leia Mais
Não serão feitas inscrições no local da trilha. Em caso de desistência, é importante cancelar o agendamento pelo sistema do site, para que a vaga seja disponibilizada a outro interessado.
Percurso ao Luar
O percurso de três quilômetros, com duração estimada de duas horas e meia, leva os caminhantes até o mirante 3, que proporciona uma vista privilegiada da cidade de Belo Horizonte iluminada. Ao longo da caminhada, o público é convidado a perceber as transformações da paisagem ao anoitecer, observar a fauna e identificar os sons dos animais de hábitos noturnos.
Conduzida pela equipe de Educação Ambiental da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB) e apoiada pela Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte, Brigada 1 e Defesa Civil, a atividade também destaca a importância da preservação da Serra do Curral, um dos principais patrimônios naturais e paisagísticos da capital.
A trilha é aberta a pessoas de todas as idades, sendo necessário que menores de idade estejam acompanhados dos responsáveis. O percurso apresenta trechos de piso irregular, subidas e descidas moderadas e, por isso, não é recomendado para pessoas com mobilidade reduzida.
Para maior conforto e segurança, a orientação é utilizar calçados fechados, roupas confortáveis, agasalho e repelente, além de levar uma garrafa de água para hidratação durante a trilha. Na caminhada são utilizadas lanternas de luz vermelha, disponibilizadas pela equipe da fundação de parques, que tem menor impacto sobre a fauna local.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A realização da atividade está sujeita a alterações ou cancelamento em caso de condições climáticas adversas.