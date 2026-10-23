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SERRA DO CURRAL

BH terá passeio noturno para contemplar a paisagem da cidade

Inscrições para o percurso começam nesta sexta-feira (23/10); passeio proporciona vista privilegiada de Belo Horizonte

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MF
Murilo Fialho*
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Murilo Fialho*
Repórter
23/10/2026 13:44

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"Trilha ao Luar" será realizado na próxima terça-feira (27/10), a partir das 18h30, no Parque da Serra do Curral, região Centro-Sul de Belo Horizonte crédito: Fábio Meneghesso

Estão abertas as inscrições para mais uma edição da “Trilha ao Luar”, evento turístico gratuito que permitirá aos participantes ter uma vista privilegiada de Belo Horizonte. A atividade, promovida pela prefeitura, será realizada na próxima terça-feira (27/10), a partir das 18h30, no Parque da Serra do Curral, região Centro-Sul da capital. Para se inscrever, é necessário acessar o Portal de Serviços da PBH. As vagas são limitadas.

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Não serão feitas inscrições no local da trilha. Em caso de desistência, é importante cancelar o agendamento pelo sistema do site, para que a vaga seja disponibilizada a outro interessado.

Percurso ao Luar

O percurso de três quilômetros, com duração estimada de duas horas e meia, leva os caminhantes até o mirante 3,  que proporciona uma vista privilegiada da cidade de Belo Horizonte iluminada. Ao longo da caminhada, o público é convidado a perceber as transformações da paisagem ao anoitecer, observar a fauna e identificar os sons dos animais de hábitos noturnos.

Conduzida pela equipe de Educação Ambiental da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB) e apoiada pela Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte, Brigada 1 e Defesa Civil, a atividade também destaca a importância da preservação da Serra do Curral, um dos principais patrimônios naturais e paisagísticos da capital.

A trilha é aberta a pessoas de todas as idades, sendo necessário que menores de idade estejam acompanhados dos responsáveis. O percurso apresenta trechos de piso irregular, subidas e descidas moderadas e, por isso, não é recomendado para pessoas com mobilidade reduzida.

Para maior conforto e segurança, a orientação é utilizar calçados fechados, roupas confortáveis, agasalho e repelente, além de levar uma garrafa de água para hidratação durante a trilha. Na caminhada são utilizadas lanternas de luz vermelha, disponibilizadas pela equipe da fundação de parques, que tem menor impacto sobre a fauna local.

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A realização da atividade está sujeita a alterações ou cancelamento em caso de condições climáticas adversas. 

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