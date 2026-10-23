Semáforos inteligentes aumentam velocidade dos ônibus em até 30% em BH

O deslocamento de passageiros do transporte coletivo em Belo Horizonte deve ganhar mais agilidade com a expansão da tecnologia semafórica adaptativa na capital mineira. Um projeto-piloto iniciado em maio de 2026 indica que o tempo de deslocamento dos coletivos pode ter uma redução estimada entre 30% em trechos monitorados por sinalização inteligente após a fase de aprendizado dos algoritmos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A experiência foi implementada pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, em parceria com a BHTrans e a Prodabel, no Bairro Santa Efigênia. Ao longo das Ruas Niquelina e Domingos Vieira, o sistema piloto vem sendo avaliado para medir os ganhos de tempo nos horários de maior movimento, servindo como base para a expansão do modelo por toda a cidade.

Leia Mais

Funcionamento da tecnologia nos cruzamentos

A estrutura dispensa sensores físicos perfurados no asfalto. A leitura do fluxo depende do conceito de laço virtual, apoiado em câmeras com algoritmos de visão computacional instaladas em nove cruzamentos estratégicos da região para acompanhar o tráfego em tempo real.

Assim que o sistema detecta a aproximação de um coletivo, a central pode antecipar a abertura da luz verde ou estender o tempo de passagem. A prioridade semafórica busca dar fluidez ao transporte público e reduzir o tempo de espera dos milhares de passageiros que utilizam as linhas que cortam o corredor.

Além de priorizar o transporte coletivo, a tecnologia adapta os tempos dos ciclos de acordo com a demanda em tempo real, diminuindo retenções gerais e otimizando o fluxo de veículos tanto no pico da manhã quanto no da tarde.

Cronograma de expansão e etapas futuras

O plano de expansão anunciado pela Prefeitura de Belo Horizonte prevê modernizar cerca de 576 controladores semafóricos conectados diretamente ao Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH). A etapa contemplará cerca de 50% dos controladores da cidade, incluindo grandes corredores viários como as avenidas Cristiano Machado, Antônio Carlos, Pedro II e Amazonas.

A modernização gradativa da rede permitirá monitorar o funcionamento dos aparelhos em tempo real, agilizando reparos operacionais como falhas de comunicação e lâmpadas apagadas diretamente pela central integrada.

A expectativa da administração municipal é que a maior fluidez no trânsito beneficie também condutores particulares, motoristas de aplicativo e entregadores. O município também estuda aplicar a inteligência visual na travessia de pedestres, com a possibilidade de modernizar os acionadores manuais nas calçadas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria