Automobilismo e carros
Semáforo branco: saiba o que é e para que serviria
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É aí que entram os semáforos brancos. Há mais de um século com o mesmo design, com as cores vermelho, amarelo e verde controlando o trânsito, especialistas estudam acrescentar a cor branca aos semáforos. A ‘fase branca’ não mudaria o sistema tradicional, mas criaria um novo cenário pensando nos veículos autônomos. Foto: Divulgação
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Como funcionaria essa proposta: a cor branca seria ativada quando houvesse uma quantidade suficiente de carros autônomos em um cruzamento e, nesse momento, esses veículos passariam a coordenar o fluxo entre si naquela interseção, calculando velocidades e trajetórias seguras. Foto: Imagem Freepik
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Para carros com motoristas humanos, o sinal branco indicaria apenas que les deveriam seguir o veículo à frente e confiar no fluxo coordenado pelo carro autônomo, sem tomar decisões próprias. Quando o número de carros autônomos não fosse suficiente, o método tradicional funcionaria normalmente. Foto: Imagem Freepik
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Simulações em computador mostraram alguns resultados positivos dessa possível mudança, como a diminuição do tempo de congestionamento nos cruzamentos, de erros humanos , consequentemente, de acidentes. Assim, haveria redução da frustração e dos conflitos entre os motoristas. Foto: Reprodução Wikidata
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