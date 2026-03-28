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Automobilismo e carros

Semáforo branco: saiba o que é e para que serviria

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Redação Flipar
  • É aí que entram os semáforos brancos. Há mais de um século com o mesmo design, com as cores vermelho, amarelo e verde controlando o trânsito, especialistas estudam acrescentar a cor branca aos semáforos. A ‘fase branca’ não mudaria o sistema tradicional, mas criaria um novo cenário pensando nos veículos autônomos.
    É aí que entram os semáforos brancos. Há mais de um século com o mesmo design, com as cores vermelho, amarelo e verde controlando o trânsito, especialistas estudam acrescentar a cor branca aos semáforos. A ‘fase branca’ não mudaria o sistema tradicional, mas criaria um novo cenário pensando nos veículos autônomos. Foto: Divulgação
  • Como funcionaria essa proposta: a cor branca seria ativada quando houvesse uma quantidade suficiente de carros autônomos em um cruzamento e, nesse momento, esses veículos passariam a coordenar o fluxo entre si naquela interseção, calculando velocidades e trajetórias seguras.
    Como funcionaria essa proposta: a cor branca seria ativada quando houvesse uma quantidade suficiente de carros autônomos em um cruzamento e, nesse momento, esses veículos passariam a coordenar o fluxo entre si naquela interseção, calculando velocidades e trajetórias seguras. Foto: Imagem Freepik
  • Para carros com motoristas humanos, o sinal branco indicaria apenas que les deveriam seguir o veículo à frente e confiar no fluxo coordenado pelo carro autônomo, sem tomar decisões próprias. Quando o número de carros autônomos não fosse suficiente, o método tradicional funcionaria normalmente.
    Para carros com motoristas humanos, o sinal branco indicaria apenas que les deveriam seguir o veículo à frente e confiar no fluxo coordenado pelo carro autônomo, sem tomar decisões próprias. Quando o número de carros autônomos não fosse suficiente, o método tradicional funcionaria normalmente. Foto: Imagem Freepik
  • Simulações em computador mostraram alguns resultados positivos dessa possível mudança, como a diminuição do tempo de congestionamento nos cruzamentos, de erros humanos , consequentemente, de acidentes. Assim, haveria redução da frustração e dos conflitos entre os motoristas.
    Simulações em computador mostraram alguns resultados positivos dessa possível mudança, como a diminuição do tempo de congestionamento nos cruzamentos, de erros humanos , consequentemente, de acidentes. Assim, haveria redução da frustração e dos conflitos entre os motoristas. Foto: Reprodução Wikidata
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