Semáforo branco: saiba o que é e para que serviria

É aí que entram os semáforos brancos. Há mais de um século com o mesmo design, com as cores vermelho, amarelo e verde controlando o trânsito, especialistas estudam acrescentar a cor branca aos semáforos. A ‘fase branca’ não mudaria o sistema tradicional, mas criaria um novo cenário pensando nos veículos autônomos. Foto: Divulgação