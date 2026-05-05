Como funciona o para-raios de um prédio? A tecnologia que salva vidas

Presentes no topo de quase todos os edifícios, os para-raios são componentes essenciais para a segurança urbana, especialmente em países como o Brasil, líder mundial em incidência de raios. A tecnologia, inventada por Benjamin Franklin em 1752, funciona como um escudo silencioso, protegendo estruturas e, principalmente, vidas, de descargas elétricas que podem atingir temperaturas cinco vezes maiores que a da superfície do Sol.

Diferente do que muitos imaginam, o para-raios não "atrai" o raio que está a quilômetros de distância. Na verdade, ele oferece um caminho seguro e de baixa resistência para a descarga elétrica que já está prestes a atingir aquela área. A estrutura cria um ponto de impacto preferencial, evitando que a eletricidade passe pela estrutura do prédio, o que poderia causar incêndios, danos estruturais e acidentes graves.

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O caminho seguro da eletricidade

O sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA), nome técnico do para-raios, é composto por três partes fundamentais que trabalham em conjunto para neutralizar a ameaça. Entenda a função de cada uma delas:

Captor: é a parte mais visível, geralmente uma haste metálica pontiaguda instalada no ponto mais alto da edificação. Sua função é receber a descarga elétrica.

Condutores: são os cabos, geralmente de cobre ou alumínio, que conectam o captor ao sistema de aterramento. Eles conduzem a alta corrente elétrica de forma segura pela parte externa do prédio.

Aterramento: consiste em hastes metálicas cravadas profundamente no solo. Essa etapa é crucial, pois sua finalidade é dissipar a enorme quantidade de energia do raio de forma segura na terra.

Quando um raio atinge o captor, a energia é imediatamente direcionada pelos cabos condutores até as hastes de aterramento. O processo todo acontece em uma fração de segundo. Sem esse sistema, a descarga procuraria outros caminhos para chegar ao solo, como antenas, estruturas metálicas e até mesmo as instalações elétricas e hidráulicas do edifício.

A área de proteção de um para-raios depende diretamente de sua altura. Quanto mais alto ele estiver instalado, maior será o "cone de proteção" que ele oferece ao seu redor. Por isso, a instalação e a manutenção periódica do sistema, seguindo as normas técnicas vigentes (no Brasil, a ABNT NBR 5419), são indispensáveis para garantir a eficácia e a segurança de todos durante uma tempestade.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.