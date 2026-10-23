Transporte público em Minas Gerais será gratuito no segundo turno das eleições

O transporte público coletivo intermunicipal de caráter urbano e metropolitano opera com gratuidade em Minas Gerais neste domingo (25/10). O benefício vigora durante todo o segundo turno das eleições de 2026, cobrindo o período entre 0h e 23h59, em conformidade com os horários usuais de funcionamento de cada modalidade.

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Para embarcar e usufruir do transporte sem custos, os passageiros não precisam apresentar título de eleitor, comprovante de votação nem qualquer outro documento comprobatório relacionado às eleições.

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A circulação gratuita repete as regras válidas no primeiro turno do pleito, realizado no dia 4 de outubro. O cumprimento da diretriz segue a Resolução nº 23.751/2026 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e atende à Emenda Constitucional nº 115, aprovada em 12 de julho de 2024.

Região Metropolitana de Belo Horizonte

Na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), todos os ônibus metropolitanos realizam atendimento com tarifa zero no domingo (25/10). O quadro de viagens previsto para o dia segue a tabela horária de dia útil atípico.

Os usuários que dependem dessas linhas metropolitanas podem verificar os itinerários e horários de partida no sistema de consultas mantido pelo Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG).

O metrô da região metropolitana opera igualmente com gratuidade no segundo turno. A concessionária estabeleceu intervalos programados entre as viagens para atender a população nos seguintes horários:

Intervalos de 15 minutos, das 5h15 às 7h

Intervalos de 10 minutos, das 7h às 18h

Intervalos de 15 minutos, das 18h às 23h

Informações mais detalhadas sobre a circulação das composições metroviárias podem ser consultadas pelos usuários no site da concessionária Metrô BH.

Transporte intermunicipal

O passe livre beneficia também as viagens nas linhas de transporte intermunicipal de caráter urbano. A relação completa dos serviços abrangidos por esse modelo está disponível para visualização na planilha de linhas intermunicipais com gratuidade.

Para planejar os trajetos, os passageiros podem consultar os horários atualizados e os itinerários dessas linhas intermunicipais diretamente no site do DER-MG.

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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.