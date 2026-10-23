Eleição em BH terá transporte gratuito de ônibus e 4 mil viagens extras

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No próximo domingo (25), Belo Horizonte terá uma operação especial de mobilidade urbana para o segundo turno da eleição. A medida busca reforçar a oferta de transporte coletivo e facilitar o deslocamento dos passageiros na capital. Por meio do programa Catraca Livre, os ônibus municipais terão gratuidade e um reforço de 4 mil viagens no intervalo das 5h às 20h. O volume representa 40% a mais de viagens em comparação a um domingo regular, cobrindo o período de maior movimentação.

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Funcionamento das linhas e itinerários

O transporte coletivo municipal será gratuito durante todo o domingo, das 0h às 23h59, englobando todas as linhas convencionais, suplementares e do Move. Os coletivos circularão com itinerário de dia útil para atender a demanda de passageiros, além de manter os trajetos tradicionais de domingo, como os atendimentos voltados ao Zoológico e ao Parque das Mangabeiras.

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Para embarcar, os usuários devem passar pela roleta utilizando o Cartão BHBUS. O passageiro que não possui o dispositivo pode pedir a liberação ao motorista. Esse registro não debita qualquer quantia do cartão: o processo existe apenas para a contagem de passageiros e para permitir que as pessoas ocupem todo o espaço disponível nos veículos com conforto e comodidade.

Intervenções no tráfego e monitoramento

O trânsito receberá intervenções no entorno do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), dos cartórios eleitorais e dos principais locais de votação em todas as regionais de Belo Horizonte. O monitoramento do fluxo e da circulação dos ônibus será realizado pela Superintendência de Mobilidade do Município de Belo Horizonte (Sumob) e por agentes da Unidade Integrada de Trânsito:

BHTrans;

Guarda Civil Municipal;

Polícia Militar.

Cartazes informativos sobre a gratuidade no dia da votação estão afixados nas estações de integração, nas estações de transferência e no interior dos coletivos. O passageiro pode acessar os dados da sua linha por meio do QR Code disponível nos cartazes. Os quadros completos de viagens também podem ser consultados no portal da PBH, dentro da opção "Domingo Eleição".

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A gratuidade no transporte público coletivo de passageiros da capital em dia de eleição é assegurada pela Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte e pela Resolução 23.736/2024 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), garantindo aos cidadãos o exercício do direito ao voto.