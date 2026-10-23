PBH abre concessão de jazigos perpétuos em quatro cemitérios públicos

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) passou a oferecer, desde quinta-feira (22/10), novos jazigos perpétuos nos cemitérios do Bonfim, da Paz, da Consolação e da Saudade. A concessão é administrada pela Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB).

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Os interessados devem procurar a administração dos cemitérios para obter informações e solicitar a aquisição do direito de uso. O atendimento é presencial, por ordem de chegada, ou mediante agendamento prévio por telefone.

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Para solicitar a aquisição, é necessário apresentar documento oficial de identificação com foto e comprovante de endereço atualizado em nome do interessado. O pagamento pode ser feito à vista ou de forma parcelada, conforme as condições estabelecidas pela fundação.

A concessão de jazigo público não é um título de propriedade, e sim um direito de uso perpétuo, desde que cumpridas as obrigações previstas em lei.

Segundo a PBH, a oferta dos jazigos leva em conta a capacidade de cada cemitério, suas características físicas, históricas e paisagísticas e critérios técnicos para a organização adequada dos espaços.

Plantão especial de Finados

No Dia de Finados, em 2 de novembro, a fundação realizará um plantão especial para a aquisição de jazigos perpétuos nos quatro cemitérios municipais. O atendimento será realizado das 7h30 às 17h30, nas respectivas administrações.

Endereços e telefones

- Cemitério da Consolação: Rua José Gomes Domingues, 2000, Bairro Jaqueline, telefone 98835-3041 (ligações/WhatsApp)

- Cemitério da Paz: Avenida Presidente Carlos Luz (Catalão), 850 – Bairro Caiçara, telefone 98338-7690 (ligações/WhatsApp)

- Cemitério da Saudade: Rua Cametá, 585 – Bairro Saudade, telefone 98738-8928 (ligações/WhatsApp)

- Cemitério do Bonfim: Rua Bonfim, 1.120 – Bairro Bonfim, telefone 98661-2410 (ligações/WhatsApp)



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*estagiários sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria