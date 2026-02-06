Quer visitar o Cemitério do Bonfim?

O Cemitério do Bonfim divulgou a programação gratuita de suas visitas guiadas para 2026. A necrópole mais antiga da cidade, localizada no Bairro Bonfim, Região Noroeste de Belo Horizonte, costuma fazer tours temáticos pelo lugar. O local completa 129 anos neste domingo (8/2), data que dá início ao cronograma de visitas, com o tema “Literatura: pessoas escritoras no Bonfim”. As inscrições para a visitação devem ser feitas no site de atendimento da prefeitura.

As visitas ao espaço começaram a ser feitas em 2012, com um tema mais geral. Em 2018, a administração do cemitério resolveu pensar em novos temas específicos para cada tour.

Segundo a historiadora, docente da UEMG e coordenadora das pesquisas e do projeto Visitas Guiadas ao Bonfim, Marcelina das Graças de Almeida, a mudança foi feita com a intenção de alterar a percepção dos visitantes sobre o lugar. “O tema era feito de forma mais ampla, em que os túmulos populares eram destacados, o que fazia com que as pessoas desenvolvessem uma visão mais genérica dos cemitérios”, afirma.

Ainda de acordo com ela, uma equipe é responsável por fazer as pesquisas que norteiam o tour pela necrópole, com informações e curiosidades sobre as pessoas que estão enterradas no local, histórias de mulheres, religiosidade, além de temas relacionados à saúde, literatura, entre outros.

Os membros da organização também se mostram dispostos a escutar recomendações dos visitantes para a formulação de uma visita específica. O visitante que tem o interesse de indicar um tema ao cemitério, deve entrar em contato com a administração da necrópole.

Os tours são realizados em um domingo de cada mês do ano. Em 2026, as visitas iniciam neste domingo com o tema “Literatura: pessoas escritoras no Bonfim”. Para fazer a visitação guiada é necessário o preenchimento de um formulário do cemitério. As informações com as datas, os temas e possíveis canais de sugestões podem ser vistas na página do Instagram visitas do Bonfim.

Patrimônio histórico e cultural



O Cemitério do Bonfim foi inaugurado em 8 de fevereiro de 1897, há 129 anos atrás. A necrópole é poucos meses mais velha que Belo Horizonte, fundada em 12 de dezembro do mesmo ano.

A necrópole centenária é tombada como patrimônio histórico e cultural pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha).

De acordo com dados de outubro de 2025 divulgados pela PBH, o cemitério tem cerca de 17.360 jazidas para enterros e 222.455 corpos inumados (sepultados). Em média, são feitos três sepultamentos diariamente no local.

* Estagiário sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro