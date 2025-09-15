BH: após polêmica, nova arte do canão é entregue no Aglomerado da Serra
Intervenção artística deveria ter sido entregue na última semana, mas moradores discordaram do desenho inicial feito na tubulação
Depois de um protesto feito por moradores do Aglomerado da Serra sobre a pintura da adutora que atravessa a Avenida Mem de Sá, no Bairro Santa Efigênia, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, uma nova arte está sendo finalizada no local nesta segunda-feira (15/9). O canão, como é conhecido pelos moradores, agora exibe a mensagem “Bem-vindo à Serra”.
A intervenção artística faz parte do projeto Morro Arte Mural (Mamu), que faz megamurais em fachadas de casas. A quarta edição da iniciativa entregou um mosaico composto por 34 casas do Aglomerado da Serra com uma arte homenageando os cursos d’água que passam por ali e fazem parte da história local.
Além da entrega do megamural, o projeto iniciado em 18 de agosto também previa a pintura do canão com os dizeres “Bem-vindo à Serra” de um lado e “Volte sempre” do outro. Entretanto, na última semana, o artista Cossi havia pintado seu próprio nome em toda a extensão da tubulação, gerando revolta em alguns moradores que interpretaram a atitude como uma falta de respeito pela comunidade.
Na quinta-feira (11/9), um vídeo compartilhado nas redes sociais mostrou o canão coberto por uma lona preta e manifestantes estendendo uma faixa onde podia ser lido: “Respeita a Serra”. Segundo a organização do Mamu, ocorreu um “ruído” entre os moradores e os artistas, o que levou à interrupção dos trabalhos para restabelecer o diálogo e alinhar o desenho a ser entregue.
Na manhã desta segunda-feira (15/9), já era possível ver o novo desenho. Para quem chega ao Aglomerado, há a mensagem de boas vindas em laranja e uma referência à água em azul. Do lado de quem desce a avenida, os artistas locais Luan e Zeko estavam finalizando a escrita do “volte sempre” com uma representação das casas da comunidade.
“A base da arte pública é o diálogo. Dessa vez não foi diferente para chegar a um entendimento. Acho que todo mundo saiu melhor desse debate, entendendo todos os lados e que para fazer um trabalho tem que ter respeito de todas as partes”, disse Juliana Flores, coordenadora do Mamu.
O Estado de Minas tentou contato com Cossi, mas não obteve resposta.
O canão
A tubulação que marca o início do Aglomerado da Serra na Avenida Mem de Sá é uma adutora da Copasa que leva água da Estação de Tratamento de Água (ETA) do Rio das Velhas até o reservatório de água no Bairro São Lucas. O local marca o ponto de encontro do bloco de carnaval Seu Vizinho e outros eventos da comunidade.
“A água que passa no Canão abastece grande parte dos moradores da capital, porém, o Canão tem uma simbologia bem mais significativa, emblemática e mística para os moradores do território. Ele é considerado um portal espiritual, energético e dimensional, uma passagem para outra realidade da cidade, um portão de entrada para o Aglomerado da Serra, local marcado por sua forte resistência artística e diversidade, com expressões como samba, pagode, capoeira, funk e soul, que o tornam uma espécie de ‘caldeirão cultural’", conta a diretora do Mamu, Fatini Forbeck.
Mamu
Esta é a quarta edição do Mamu em BH. O primeiro painel, de 2018, está localizado no Alto Vera Cruz, Região Leste da cidade, e foi realizado pela dupla Cosmic Boys. Em 2022, foi feito o mural na Vila Nova Cachoeirinha pela artista belo-horizontina Criola, que pode ser visto da Avenida Antônio Carlos. Por fim, em 2024, a terceira edição do Mamu contou com uma arte inspirada em pipas e símbolos afro-diaspóricos da artista capixaba Kika Carvalho no Morro do Papagaio.
No domingo (14/9), o Mamu entregou oficialmente o megamural intitulado “Águas da Serra”, em homenagem aos três córregos que cortam a encosta e garantiu o abastecimento das casas da região. Jorge dos Anjos, artista responsável pela arte, usou elementos que remetem aos cursos d’água e, coroando o mosaico, o grande leque de Oxum, orixá conhecida como a Rainha da Água Doce.
Ao longo de um mês, 34 casas foram rebocadas e pintadas. Além disso, foram realizadas uma caminhada ecológica no território para o resgate da memória da relação da comunidade com os mananciais, uma oficina de pintura para crianças com a artista Raquel Bolinho e um mutirão para limpeza das ruas.