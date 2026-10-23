Velório de Beatriz Vitória será nesta sexta-feira em Jaboticatubas
Além do velório, família e amigos organizam uma carreata para homenagear a jovem; Beatriz foi vítima de feminicídio no dia 09/10 e corpo foi encontrado na última quarta-feira (21/10)
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O velório de Beatriz Vitória Aparecida Neves Mota, de 27 anos, será realizado nesta sexta-feira (23/10), das 16h30 às 17h, no Cemitério Municipal de Jaboticatubas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Antes, às 15h30, familiares e pessoas próximas se concentram em frente à casa da jovem para uma carreata em homenagem a ela.
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A morte de Beatriz Vitória tem gerado grande comoção em Jaboticatubas. Em entrevista coletiva sobre o caso, o delegado Júlio Wilker, do Departamento de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), classificou o crime como “asqueroso”.
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Feminicídio de Beatriz Vitória
Beatriz estava desaparecida desde a noite de 9 de outubro, quando saiu sozinha de um bar onde estava com amigos e não voltou. Segundo a Polícia Civil, ela recebeu uma ligação de um número desconhecido e foi até uma estrada de terra, onde havia um veículo. Antes de sair, pediu aos amigos que fossem atrás dela caso não voltasse em cinco a dez minutos.
O corpo da jovem foi encontrado na quarta-feira (21/10) em uma área de mata no município. Ela estava enterrada, com as mãos e os pés amarrados. As investigações apontam o ex-namorado de Beatriz e a atual companheira dele como principais suspeitos do feminicídio.
Os dois foram presos em flagrante por ocultação de cadáver e também são investigados pela morte da jovem. A Polícia Civil apura as circunstâncias do crime e a possível motivação.
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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria