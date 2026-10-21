Ex de Beatriz Vitória e atual namorada são presos suspeitos de matar jovem
Casal foi preso pela Polícia Civil nesta quarta-feira (21/10), dia em que o corpo da jovem de 27 anos foi encontrado enterrado em uma área de mata em Jaboticatubas; ela estava desaparecida desde 9 de outubro
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O ex-namorado de Beatriz Vitória Aparecida Neves Mota, de 27 anos, e a atual namorada dele foram presos pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), nesta quarta-feira (21/10), suspeitos de envolvimento na morte da jovem. O corpo de Beatriz foi encontrado enterrado em uma área de mata em Jaboticatubas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, após 12 dias de desaparecimento. A investigação busca esclarecer as circunstâncias do crime.
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Beatriz foi vista pela última vez na noite de 9 de outubro, quando estava em um bar no bairro Bom Jesus, em Jaboticatubas. Na ocasião, ela recebeu ligações e disse aos amigos que iria conversar com uma pessoa em um carro parado nas proximidades. Antes de sair, pediu que fossem atrás dela caso não retornasse em cinco minutos. A jovem não voltou ao estabelecimento, e o veículo deixou o local.
A localização do corpo ocorreu no mesmo dia em que a Divisão de Referência da Pessoa Desaparecida (DRPD), da PCMG, assumiu a condução das investigações. Policiais da unidade localizaram o cadáver, e a perícia oficial esteve na área para realizar os levantamentos e recolher vestígios que possam contribuir para o esclarecimento do caso.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) Dr. André Roquette, em Belo Horizonte, para exames de necropsia e procedimentos de identificação. As circunstâncias da morte ainda precisam ser esclarecidas pela investigação.
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Relacionamento conturbado
Durante as buscas por Beatriz, familiares relataram que ela havia tido um relacionamento conturbado com o ex-namorado. Também surgiu a informação de um possível desentendimento entre a jovem e a atual companheira dele, embora as circunstâncias dessa suposta discussão não estivessem esclarecidas.
Antes das prisões, o ex-namorado e a atual companheira haviam sido ouvidos pela Polícia Civil e liberados. Na ocasião, os dois assinaram um termo se comprometendo a não deixar o município, conforme informações divulgadas anteriormente.
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A Polícia Civil investiga a participação de cada um dos suspeitos e procura esclarecer o que aconteceu com Beatriz entre o momento em que deixou o bar e a localização do corpo.