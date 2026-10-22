Morte de Beatriz: juiz mantém prisão de casal e aponta "materialidade"

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

A Justiça converteu em prisão preventiva as prisões em flagrante de Samuel Castro Melo e Carla Luiza da Silva, suspeitos de envolvimento na morte de Beatriz Vitória Aparecida Neves Mota, em Jaboticatubas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A decisão foi tomada nesta quinta-feira (22/10), durante audiência de custódia realizada na Vara Única da Comarca do município.

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A medida foi determinada pelo juiz Rodrigo Fernando Di Gioia Colosimo. Com a conversão, os dois permanecem presos preventivamente enquanto as investigações prosseguem.

A audiência ocorreu no mesmo dia em que a defesa de Carla divulgou uma nota pública na qual a investigada declara inocência e pede o aprofundamento das apurações. A advogada Tatiany Barbosa questiona aspectos da investigação, como o veículo supostamente utilizado no crime e o número de pessoas envolvidas.

Beatriz, de 27 anos, estava desaparecida desde 9 de outubro. O corpo foi encontrado na quarta-feira (21), em uma área de mata de Jaboticatubas.

Samuel, de 18 anos, é ex-namorado da vítima, enquanto Carla, de 23, é a atual namorada dele. Os dois são investigados por suspeita de feminicídio e ocultação de cadáver.

"A prova da existência dos crimes (materialidade) emerge evidente do Auto de Prisão em Flagrante Delito , do Boletim de Ocorrência, do Auto de Apreensão dos aparelhos celulares, bem como do laudo de levantamento pericial preliminar e das declarações dos policiais civis que localizaram a cova clandestina", disse o juiz.