Gratuito: Contagem oferece curso de defesa pessoal para mulheres; veja como participar

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Aulas gratuitas de defesa pessoal para mulheres chegam à região do Eldorado, em Contagem, a partir de 4 de novembro. A iniciativa da prefeitura tem início após a formatura de 160 participantes no bairro Industrial, que concluíram um ciclo de quatro meses de preparação.

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O curso ensina técnicas de autodefesa e orientações para identificar e prevenir situações de risco. A formatura das alunas do Industrial ocorreu na quarta-feira (21), com aula final e entrega de certificados. O conteúdo reúne alunas a partir dos 10 anos e inclui fundamentos de jiu-jítsu, muay thai, boxe e artes marciais mistas (MMA), adaptados a eventos cotidianos.

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A gratuidade possibilitou a presença de alunas como a aposentada Sueli Teixeira: "para nós, é muito importante ter uma oportunidade como essa, porque muitas vezes não temos condições de pagar por um curso". Ela descreveu o aprendizado como "um período de muita edificação, simplesmente maravilhoso".

O secretário de Esportes e Lazer de Contagem, Adilson Lamounier, apontou que o projeto alia condicionamento esportivo ao avanço da autonomia feminina: "as participantes aprendem técnicas, desenvolvem disciplina e confiança e, ao mesmo tempo, recebem orientações que podem ajudá-las a reconhecer e evitar situações de risco".

Locais e horários das aulas

No Eldorado, as atividades acontecem todas as quartas-feiras, a partir das 20h, no estacionamento G2 do Big Shopping, situado na avenida João César de Oliveira, 1.275.

O município também mantém um núcleo fixo na Escola Municipal Eli Horta Costa, na rua Professora Neuza Rocha, 406, no Centro. O cronograma nessa unidade ocorre nos seguintes períodos:

segundas-feiras, das 18h às 20h;

quartas-feiras, das 18h às 19h.

Orientações para participar

A participação no projeto é gratuita e não exige inscrição prévia. As alunas precisam comparecer ao endereço escolhido no horário de início dos treinos.

A organização exige a apresentação de declaração de aptidão física, disponibilizada nos informativos da prefeitura. O atestado médico que ateste plenas condições para a prática de esportes deve ser entregue em até 14 dias úteis após o início das aulas.

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O instrutor Leonardo Rocha destacou o desempenho positivo das formandas do núcleo anterior: "tanto no aprendizado quanto na disposição e no envolvimento com as atividades". O professor confirmou o encerramento do módulo no bairro Industrial com saldo produtivo e anunciou a expansão do treinamento para novos bairros do município.