Curso gratuito de defesa pessoal para mulheres será realizado na Pampulha
Seminário com técnicas de Krav Maga busca ensinar formas simples de proteção para mulher em situações de violência
12/03/2026 18:28 - atualizado em 12/03/2026 18:29
Moradoras do Bairro Santa Amélia, na Pampulha, poderão participar de um curso gratuito de defesa pessoal voltado exclusivamente para mulheres. O seminário será realizado no próximo domingo (15/3), das 9h às 12h, na Academia OMNI Centro de Treinamento, localizada na Avenida Guarapari, 671. A iniciativa surge em meio ao aumento de ocorrências de roubos na região e pretende ensinar técnicas básicas de proteção em situações de risco.
Durante o encontro, serão apresentadas técnicas de Krav Maga, método de defesa pessoal reconhecido mundialmente. O objetivo é ensinar estratégias simples e eficazes para que mulheres consigam reagir a diferentes tipos de agressões, mesmo quando enfrentam agressores fisicamente maiores.
Entre os conteúdos abordados no curso estão defesas contra estrangulamento, puxões de cabelo, tentativas de arrastar a vítima, violência sexual e roubos de bolsa ou abordagens violentas. A proposta é preparar as participantes para agir de forma rápida e segura em situações de ameaça.
De acordo com o professor Cláudio Passos, da Federação Sul-Americana de Krav Maga, o evento faz parte de uma mobilização que ocorre anualmente no mês de março em diversas academias do Brasil e também em outros países. "Todo ano, no mês de março, várias academias realizam esse evento. A maioria oferece os cursos até o dia 8 de março, mas nós decidimos estender até o dia 15", explica.
O professor destaca ainda que a atividade é voltada exclusivamente para o público feminino. "Homens não participam e nem assistem ao curso. É um espaço pensado apenas para as mulheres", afirma. Segundo ele, a ideia principal é ensinar técnicas de defesa pessoal que possam ajudar mulheres a se proteger em situações de agressão masculina.
A participação é gratuita, mas as vagas são limitadas e a inscrição deve ser feita previamente por meio de formulário online. A idade mínima para participar é de 14 anos.
Serviço
- Curso gratuito de defesa pessoal para mulheres
- Data: 15 de março (domingo)
- Horário: 9h às 12h
- Local: Academia OMNI Centro de Treinamento
- Endereço: Av. Guarapari, 671 - Santa Amélia, Pampulha
- Inscrições: https://forms.gle/
SsbSkTCEMazhK6pT6
Mais informações:
Professor Cláudio Passos - WhatsApp: (31) 99202-7563
Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima
