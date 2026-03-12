Curso gratuito de defesa pessoal para mulheres será realizado na Pampulha

Moradoras do Bairro Santa Amélia, na Pampulha, poderão participar de um curso gratuito de defesa pessoal voltado exclusivamente para mulheres. O seminário será realizado no próximo domingo (15/3), das 9h às 12h, na Academia OMNI Centro de Treinamento, localizada na Avenida Guarapari, 671. A iniciativa surge em meio ao aumento de ocorrências de roubos na região e pretende ensinar técnicas básicas de proteção em situações de risco

Durante o encontro, serão apresentadas técnicas de Krav Maga, método de defesa pessoal reconhecido mundialmente. O objetivo é ensinar estratégias simples e eficazes para que mulheres consigam reagir a diferentes tipos de agressões, mesmo quando enfrentam agressores fisicamente maiores.

Entre os conteúdos abordados no curso estão defesas contra estrangulamento, puxões de cabelo, tentativas de arrastar a vítima, violência sexual e roubos de bolsa ou abordagens violentas. A proposta é preparar as participantes para agir de forma rápida e segura em situações de ameaça.

De acordo com o professor Cláudio Passos, da Federação Sul-Americana de Krav Maga, o evento faz parte de uma mobilização que ocorre anualmente no mês de março em diversas academias do Brasil e também em outros países. "Todo ano, no mês de março, várias academias realizam esse evento. A maioria oferece os cursos até o dia 8 de março, mas nós decidimos estender até o dia 15", explica.

O professor destaca ainda que a atividade é voltada exclusivamente para o público feminino. "Homens não participam e nem assistem ao curso. É um espaço pensado apenas para as mulheres", afirma. Segundo ele, a ideia principal é ensinar técnicas de defesa pessoal que possam ajudar mulheres a se proteger em situações de agressão masculina.

A participação é gratuita, mas as vagas são limitadas e a inscrição deve ser feita previamente por meio de formulário online. A idade mínima para participar é de 14 anos.

Serviço

Curso gratuito de defesa pessoal para mulheres

Data: 15 de março (domingo)

Horário: 9h às 12h

Local: Academia OMNI Centro de Treinamento

Endereço: Av. Guarapari, 671 - Santa Amélia, Pampulha

Mais informações:

Professor Cláudio Passos - WhatsApp: (31) 99202-7563