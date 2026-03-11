Documentário da Brasil Paralelo usou laudo falso para atacar Maria da Penha
Denúncia usou análise da Polícia Forense que comprova que exame de corpo de delito original passou por montagem que sugere inocência do agressor
O documentário “A Investigação Paralela: o Caso Maria da Penha”, produzido pela produtora Brasil Paralelo S/A, usou um laudo falso de um exame de corpo de delito para descredibilizar a ativista e biofarmacêutica Maria da Penha Maia Fernandes, vítima de tentativa de feminicídio que inspirou lei de combate à violência doméstica.
O ex-marido dela, Marco Antônio Heredia Viveiros, o influenciador digital Alexandre Gonçalves de Paiva, o produtor Marcus Vinícius Mantovanelli e o editor Henrique Barros Lesina Zingano viraram réus acusados de participarem de uma campanha virtual de ataques contra a farmacêutica, em meio à divulgação da produção.
Marco Heredia foi acusado por falsificação de documento público, enquanto Mantovanelli e Zingano respondem por uso de documento falso, ao utilizarem um laudo adulterado no documentário.
De acordo com o Ministério Público do Ceará (MPCE), a Polícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) comprovou que o exame de corpo de delito original, realizado na época da tentativa de homicídio contra Maria da Penha, passou por uma adulteração que sugere a inocência de Heredia.
Conforme divulgado pelo órgão, uma série de ataques foram coordenados a partir de grupos de WhatsApp, como “Investigação Paralela – Maria da Penha”, “Maria x Marco” e “Filiados IDDH”, nos quais os investigados planejavam estratégias de campanhas de ódio e também preparavam o documentário.
Em uma destas mensagens, no “Filiados IDDH”, o influenciador Alexandre Paiva contou que iria “incomodar” a Maria da Penha na casa onde ela mora, em Fortaleza (CE): “Já tô com a passagem comprada, rapazeada (sic). Vou lá incomodar em Fortaleza e eu vou de novo lá em frente a casa onde aconteceu o crime para incomodar a dona Maria da Penha! Dona Maria da Penha é de Fortaleza, já deve ‘tá com as barbas de molho já’!” – expressão popular que significa “estar se protegendo” ou “estar de sobreaviso”.
Segundo o MPCE, o influenciador e um advogado foram a casa onde Maria e Marco moravam à época do crime, no bairro Papicu, para buscar informações sobre o paradeiro da farmacêutica e sobre a ocupação do imóvel. Tudo foi filmado e divulgado nas redes sociais dele, o que foi compreendido como um risco para além das redes sociais.
Além disso, ele também fez postagens depreciativas contra a vítima, que sugeriam que ela mentia e que a narrativa sobre a tentativa de assassinato e de defesa da mulher “são uma fraude”. As publicações também estimulavam que os ataques ocorressem individualmente ou em grupo, ”mediante violência psicológica, de modo intencional e repetitivo, por meio de atos de intimidação, de humilhação, de discriminação, imputando-lhe fato ofensivo a sua reputação e dignidade”, conforme a denúncia.
O Ministério Público entendeu que as condutas configuram stalking e cyberstalking, que causaram perturbação da tranquilidade e da integridade psíquica da vítima, e a denúncia passou a tramitar na 9ª Vara Criminal de Fortaleza, com agravantes como motivo torpe e violência contra pessoa de mais de 60 anos.
A Brasil Paralelo foi procurada para esclarecimentos sobre o caso pelos canais oficiais e a reportagem aguarda retorno.