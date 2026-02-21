Assine
overlay
Início Nacional
FEMINICÍDIO

Ex-vereadora é morta em casa no RS; ex-marido é principal suspeito

Roseli Vanda Pires Albuquerque, diretora da Secretaria de Esporte e Lazer do Estado, foi encontrada sem vida em apartamento onde morava

Publicidade
Carregando...
JA
Jéssica Andrade - Correio Braziliense
JA
Jéssica Andrade - Correio Braziliense
Repórter
21/02/2026 11:58

compartilhe

SIGA
x
Roseli Vanda Pires Albuquerque
Roseli Vanda Pires Albuquerque crédito: Divulgação

A ex-vereadora de Nova Prata (RS) e atual diretora administrativa da Secretaria de Esporte e Lazer do Estado, Roseli Vanda Pires Albuquerque, de 47 anos, foi morta na madrugada deste sábado (21/2), dentro do apartamento onde morava, no centro da cidade. O principal suspeito do crime, o ex-marido, Ari Albuquerque, foi encontrado morto no mesmo local, segundo a Polícia Civil do Rio Grande do Sul.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com as informações preliminares, o crime ocorreu por volta das 3h30. O casal estava em processo de separação. O homem, com quem ela foi casada por 28 anos, estava separado dela havia cerca de seis meses. A vítima não tinha medida protetiva contra o ex-marido. 

Leia Mais

Ari não residia mais no imóvel, mas ainda tinha a chave do apartamento. A Brigada Militar foi acionada após a mãe de Roseli informar que recebeu uma mensagem da filha momentos antes do ocorrido. Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram as duas vítimas sem sinais vitais.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e constatou os óbitos. O local foi isolado para a realização de perícia, e a investigação está a cargo da Delegacia de Polícia de Nova Prata.

Roseli deixa dois filhos. Na noite dessa sexta, a ex-vereadora chegou a jantar com um dos filhos, a nora e uma amiga. O momento foi registrado e publicado nas redes sociais horas antes do crime. 

Em entrevista ao Correio, a delegada responsável pelo caso, Liliane Kramm, afirmou que o crime será investigado como feminicídio. “Era uma pessoa muito querida na cidade”, destacou a autoridade policial.  

Natural de Paraí, Roseli teve atuação na política local e estadual. Ela exerceu mandato como vereadora e, na última eleição municipal, concorreu ao cargo de vice-prefeita pelo PSD, compondo chapa com Volnei Minozzo.

Ao longo da carreira, também atuou como assessora parlamentar do ex-deputado estadual Danrlei. Atualmente, ocupava o cargo de diretora na Secretaria de Esporte e Lazer do Estado do Rio Grande do Sul.

A Prefeitura de Nova Prata manifestou profundo pesar pela morte de Roseli. "Em reconhecimento à sua dedicação à vida pública e aos serviços prestados à comunidade, foi decretado Luto Oficial de três dias", disse a gestão municipal.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia




Tópicos relacionados:

correio crime investigacao policia processo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay